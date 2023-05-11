"Курганмашзавод" существенно обновит оборудование

ЦАМТО, 10 мая. "Курганмашзавод" в ближайшие два года существенно обновит оборудование на своих производственных мощностях, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса перешли на усиленный режим работы, так как в связи с проведением специальной военной операции на Украине существенно возросли потребности ВС РФ в вооружениях, военной и специальной технике, боеприпасах и прочей продукции военного назначения.

"Для безусловного выполнения государственного оборонного заказа предприятие поступательно обновляет имеющиеся производственные мощности. В техническое перевооружение уже вложено несколько миллиардов рублей. В ближайшие два года "Курганмашзавод" закупит и введет в эксплуатацию большое количество оборудования заготовительного, термического и гальванического переделов, необходимое энергетическое и транспортное оборудование", – рассказали на заводе.

Там добавили, что средства и субсидии на это выделяет Минпромторг РФ, вопросы по комплектации изделий решаются в рабочем порядке при поддержке Военно-промышленной комиссии и Минпромторга РФ, всесторонняя помощь оказывается госкорпорацией "Ростех".

"Курганмашзавод" специализируется на производстве боевых машин пехоты. В частности, компания нарастила поставки в Вооруженные силы РФ БМП-3, в том числе с дополнительной защитой.