Состоялась церемония крещения седьмого корвета класса K130 ВМС Германии

ЦАМТО, 10 мая. Немецкая компания Blohm+Voss объявила о состоявшейся 4 мая на предприятии в Гамбурге церемонии крещения седьмого корвета класса K130 ("Брауншвейг"), получившего наименование (F-266) "Эмден".

"Эмден" станет вторым кораблем класса K130 второй серии. После завершения церемонии крещения корвет на предприятии NVL Blohm+Voss будет дооснащен необходимым оборудование и пройдет испытания.

В настоящее время на верфи в Гамбурге также выполняется объединение носовой и кормовой секций 10-го корвета. На разных стадиях достройки находятся 8-й и 9-й корабли серии, а 6-й корвет проходит этап испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВМС Германии уже состоят пять корветов класса K130 ("Брауншвейг") первой серии, поставленные с 2008 по 2013 гг. Их основными задачами являются борьба с надводными кораблями и средствами воздушного нападения противника, поражение наземных целей в прибрежной зоне, эскорт судов, контроль прибрежной акватории, государственной границы и исключительной экономической зоны.

Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) 12 сентября 2017 года подписало контракт на строительство пяти корветов второй серии с консорциумом ARGE K130, в состав которого вошли Lurssen Werft GmbH & Co. (основной подрядчик), ThyssenKrupp Marine Systems GmbH и German Naval Yards (GNY). Стоимость заказа оценивается в 2,5 млрд. евро. Консорциум FuWES K130 поставит боевые системы для кораблей, а также создаст испытательный и учебный центры в Вильгельмсхафене.

Церемония резки стали для строительства головного корвета K130 второй серии, (F-265) "Кельн", состоялась 7 февраля 2019 года. В апреле 2019 года прошла церемония закладки киля этого корабля. Закладки киля второго корвета, (F-266) "Эмден", состоялась в январе 2020 года, третьего, (F-267) "Карлсруэ", – в октябре 2020 года, четвертого, (F-268) "Аугсбург", – в июле 2021 года. В начале 2022 года началась постройка пятого корабля, "Любек".

Крещение (F-265) "Кельн" состоялось в Гамбурге 21 апреля 2022 года. Первоначально планировалось, что поставка кораблей ВМС начнется до конца 2022 года и будут завершена к 2026 году. Тем не менее, в конце 2022 стало известно, что из-за проблем с интеграцией систем боевого управления ВМС Германии получат корветы с опозданием на два года.

В рамках соглашения Lurssen строит носовые секции двух кораблей в Бремене, а три секции строит German Naval Yards Kiel GmbH в Киль-Гаарден. Предприятие Peene-Werft в Вольгасте, которое также принадлежит Lurssen, строит кормовые секции всех пяти кораблей. Все пять корветов будут собраны, оборудованы и спущены на воду на предприятии NVL Blohm+Voss в Гамбурге. На испытания они также будут выходить из Гамбурга.

Компания Lurssen Werft GmbH в октябре 2021 года была реорганизована на подразделение яхтостроения и военного судостроения. За последнее отвечает группа Naval Vessels Lurssen (NVL).