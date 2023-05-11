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Военное обозрение

Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»

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Источник изображения: topwar.ru

Деятельность российской ЧВК «Вагнер» на Украине и особенно в бывших африканских колониях ряда европейских государств вызывает очень большое недовольство на Западе. Так, очень негативно к «оркестру» настроены во Франции.

Стало известно, что Национальное собрание Франции проголосовало за признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Парламентариями была принята соответствующая резолюция к правительству страны, в которой призывают использовать дипломатические возможности для признания «оркестра» террористической структурой на уровне Евросоюза.

Понятно, что инициатива по признанию «Вагнера» террористами исходила от президента страны Эммануэля Макрона и его окружения. Французский лидер очень недоволен тем, что «вагнеровцы» вытеснили неоколониалистов из целого ряда стран Африки – ЦАР, Мали, Буркина-Фасо. Власти этих стран, посмотрев на то, что российские бойцы могут помочь им обеспечить безопасность государств, буквально выгнали французских военных. Поэтому в Париже мечтают о том, чтобы вернуть прежнее положение дел и выдавить «оркестр» с Африканского континента.

Отметим, что по всем канонам международного права ЧВК «Вагнер» не подходит под определение «террористической организации», однако сейчас «коллективный Запад», частью которого является Франция, уже не задумывается о том, чему там соответствуют навешиваемые им ярлыки.

У России остается ответная возможность признать террористическими организациями все французские ЧВК или службы безопасности французских корпораций, действующих в той же Африке, а заодно добиться аналогичного признания от африканских государств. Отвечать на подобные масштабные выпады и демарши западных стран надо соответствующим образом, не оставляя такие действия безнаказанными.

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Страны
Буркина-Фасо
Мали
Россия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
ЧВК
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