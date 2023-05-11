В США назвали сроки появления беспилотных танковых сил

Американский генерал Милли назвал сроки появления беспилотных танковых сил

Беспилотная или частично управляемая тяжелая техника появится в течение ближайших 10–15 лет. Таким прогнозом 9 мая поделился председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

«Мы увидим беспилотные или как минимум частично пилотируемые военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам генерала, темпы развития роботизированных технологий на сегодняшний день беспрецедентны, что позволяет делать такие амбициозные заявления.

Ранее, 2 мая, Милли сообщил, что американские военные экспериментируют с боевыми беспилотными надводными и подводными аппаратами, а также в скором времени планируют увеличить процент роботизированной наземной техники.

Он добавил, что искусственный интеллект и квантовые вычисления станут доминирующим фактором в вооруженных противостояниях. В свою очередь страны, обладающие такими технологиями, будут иметь значительное преимущество.

До этого, 28 апреля, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Вашингтон скоро начнет испытания пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Гилдей рассказал, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин. Американские власти также намерены оснастить их ракетными установками, которые обеспечат боеприпасам под водой дальность полета и скорость.