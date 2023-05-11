Войти
Известия.ru

В США назвали сроки появления беспилотных танковых сил

49
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Американский генерал Милли назвал сроки появления беспилотных танковых сил

Беспилотная или частично управляемая тяжелая техника появится в течение ближайших 10–15 лет. Таким прогнозом 9 мая поделился председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

«Мы увидим беспилотные или как минимум частично пилотируемые военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам генерала, темпы развития роботизированных технологий на сегодняшний день беспрецедентны, что позволяет делать такие амбициозные заявления.

Ранее, 2 мая, Милли сообщил, что американские военные экспериментируют с боевыми беспилотными надводными и подводными аппаратами, а также в скором времени планируют увеличить процент роботизированной наземной техники.

Он добавил, что искусственный интеллект и квантовые вычисления станут доминирующим фактором в вооруженных противостояниях. В свою очередь страны, обладающие такими технологиями, будут иметь значительное преимущество.

До этого, 28 апреля, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Вашингтон скоро начнет испытания пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Гилдей рассказал, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин. Американские власти также намерены оснастить их ракетными установками, которые обеспечат боеприпасам под водой дальность полета и скорость.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.11.2019
Малозаметные ракеты и дроны посеют хаос на территории США
09.09.2019
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
26.08.2013
«Апач» - боевой вертолет настоящего и будущего времени
10.08.2011
Воздушная охота США за секретами КНР
14.10.2010
Тайвань создаст беспилотник в рамках гонки вооружений с Китаем
10.09.2009
Российский "Хищник"
03.04.2008
Перекрестное вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие