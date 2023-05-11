Американский генерал обеспокоился "угрожающими темпами" модернизации НОАК

Глава Северного командования США: Китай модернизирует свою армию угрожающими темпами
МОСКВА, 10 мая/ Радио Sputnik. Китай слишком быстро разрабатывает перспективное вооружение, с помощью которого можно наносить удары на все большие расстояния, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк.
Заявление военачальник сделал во вторник в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам.
Как отметил генерал, КНР "продолжает разрабатывать стратегические вооружения и инфраструктуру, необходимые для проецирования военной мощи на все большие дистанции".
В Пентагон неоднократно заявляли, что выступают за поддержание открытых каналов связи между американскими и китайскими военными, но допускали пересмотр стратегии в отношении Китая.
Радио Sputnik также написало, что КНР заподозрила США в несоблюдении принципа "одного Китая".