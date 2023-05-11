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РИА Новости

Американский генерал обеспокоился "угрожающими темпами" модернизации НОАК

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Военный парад в Пекине. Архивное фото
Военный парад в Пекине. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Ng Han Guan

Глава Северного командования США: Китай модернизирует свою армию угрожающими темпами

МОСКВА, 10 мая/ Радио Sputnik. Китай слишком быстро разрабатывает перспективное вооружение, с помощью которого можно наносить удары на все большие расстояния, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк.

Заявление военачальник сделал во вторник в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам.

"Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих Вооруженных сил угрожающими темпами. Было бы наивно считать, что их спринт по разработке передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелен лишь на региональное применение", – цитирует Ванхерка РИА Новости.

Как отметил генерал, КНР "продолжает разрабатывать стратегические вооружения и инфраструктуру, необходимые для проецирования военной мощи на все большие дистанции".

В Пентагон неоднократно заявляли, что выступают за поддержание открытых каналов связи между американскими и китайскими военными, но допускали пересмотр стратегии в отношении Китая.

Радио Sputnik также написало, что КНР заподозрила США в несоблюдении принципа "одного Китая".

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Страны
Китай
США
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ГЗЛА
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