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Военное обозрение

ПВО ВСУ получила шведские ПЗРК для противодействия российским беспилотникам

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Источник изображения: topwar.ru

Подразделения противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, размещенные в Киевской области, получили на вооружение ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) RBS-70 шведского производства. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Как отмечается, ПВО ВСУ получила шведские ПЗРК для противодействия российским беспилотникам. В последнее время именно беспилотные летательные аппараты сильно досаждают украинским формированиям, так как российская армия активно использует их для выявления мест расположения систем ПВО и нанесения ударов по объектам военного назначения и энергетической инфраструктуре.

Сейчас западные пытаются усилить возможности украинской противовоздушной обороны на фоне усиливающихся атак ВС РФ. Однако использовать мощные ЗРК против БПЛА нерентабельно, поэтому растет востребованность ПЗРК.

Источник изображения: topwar.ru

Но США, как ранее сообщалось, снизили поставки ПЗРК на Украину в связи с сокращением их количества на военных складах американской армии. Поэтому теперь Вашингтон оказывает давление на европейских союзников, чтобы они активнее поставляли Украине переносные зенитные ракетные комплексы.

Источник изображения: topwar.ru

ПЗРК RBS 70 представляет собой универсальный переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей противника – вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Он был разработан в Швеции еще в 1970-е годы, в настоящее время находится на вооружении многих стран мира, включая не только Швецию и ряд европейских государств, но и Соединенные Штаты. Теперь их поставляют и на Украину.

Российское руководство неоднократно предупреждало о том, что поставки вооружений на Украину недопустимы. Все западные вооружения при появлении в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ станут законными мишенями для российских ударов.

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Страны
Россия
США
Украина
Швеция
Продукция
RBS-70
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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