Рогов сообщил о запуске производства FPV-дронов и подготовку операторов для них

По его словам, дроны уже работают на линии соприкосновения для разведки

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Центр производства FPV-беспилотников (first-person view, "вид от первого лица") собственной разработки и подготовки операторов для них "Крылья победы" начал работать в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Проект "Крылья победы" - новое направление нашей деятельности, запущено производство FPV-дронов в Запорожской области. Они уже работают на линии соприкосновения для разведки как дроны-камикадзе и как дроны, сбрасывающие гранаты. Сейчас речь может идти о производстве сотен штук дронов в месяц. Это дроны запорожской разработки", - сказал Рогов.

По его словам, проект "Крылья победы" уже работает и как производство, и как учебный центр для операторов.

"Сейчас у нас полтора десятка человек учатся на модуляторах, то есть на компьютере и в очках [виртуальной реальности]. Когда ты налетаешь таким образом 100-150 часов, ты переходишь на живой дрон. <...> Учиться будут те, кто готов помочь армии", - рассказал Рогов.

В понедельник министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о создании восьми новых ударных рот беспилотных летательных аппаратов, оснащенных FPV-дронами. 5 мая он сообщил, что Украина завершила обучение 10 тыс. операторов БПЛА, в стране функционируют свыше 20 школ для их обучения. В середине апреля военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщал, что для ВСУ уже подготовлено более 70 рот операторов беспилотников, в каждую из которых входит от 50 до 60 человек личного состава.