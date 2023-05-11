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Известия.ru

Politico узнала об отказе США отправлять ВСУ ракеты большой дальности

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Politico: США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности

США не планируют отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности. Об этом 9 мая сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Уточняется, что американская сторона не намерена брать пример с Лондона, который планирует направить дальнобойные ракеты, и предоставлять ВСУ ATACMS.

Ранее в этот день газета The Washington Post писала, что Лондон планирует отправить в Киев ракеты большой дальности. Сообщалось, что это могут быть ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Дальность действия вооружения класса «воздух – земля» — 300 км. При этом власти Великобритании пока не приняли решения о поставках.

«Наша политика в отношении ATACMS не изменилась», — пояснил один из собеседников газеты.

Между тем отмечается, что Вашингтон продолжает поставки комплексов Patriot, боеприпасов и бронетехники Киеву.

До этого, 27 апреля, на слушаниях в парламенте заместитель главы минобороны Великобритании Эндрю Мюрисон не ответил на вопрос о поставках дальнобойного оружия Украине, рассказав вместо этого о самоходных артиллерийских установках (САУ) AS-90.

18 апреля газета The Guardian сообщила, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день. Отмечалось, что украинские и европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, всё чаще выступают с призывом к Лондону увеличить военную поддержку Киева, в том числе нарастить количество поставляемых танков и истребителей.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
SCALP
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