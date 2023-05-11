ЕС засомневался в необходимости производить больше боеприпасов для Киева

Hamshahri: чтобы обеспечить Киев оружием, гражданам ЕС придется сесть на хлеб и воду

ЕС заявил об увеличении производства боеприпасов для Киева, пишет Hamshahri. Однако, чтобы обеспечить Украину необходимым объемом оружия, европейцам придется сесть на хлеб и воду, а увеличение производства лишь подбросит дров в пламя конфликта, утверждают авторы.

Высокопоставленные чиновники Евросоюза заявляют о наличии новых планов роста производства боеприпасов, при этом в больших масштабах. Как утверждают лидеры стран данного европейского блока, их цель – защита интересов Украины и поддержка ее в конфликте с Россией. Кроме того, они полагают, что это же (поддержка Украины) должно привести к повышению геополитического престижа самих европейских государств. Но не выдают ли еврочиновники желаемое за действительное? И повышению чьего геополитического престижа служит упомянутая цель?

В странах Евросоюза словно внезапно обнаружилось, что там долгие годы не инвестировали в производство оружия, техники и боеприпасов из-за десятилетий мира на европейском континенте, а кроме того, в силу непоколебимой уверенности европейцев, что на страже их интересов находятся США, которые в случае чего, придут к ним защиту, на основе объединения НАТО. Однако первый тревожный сигнал для европейцев прозвучал при экс-президенте США Дональде Трампе, который вдруг заявил, что у Америки, помимо интересов НАТО и Европы, есть, оказывается, еще и свои собственные интересы. Сейчас же блок вдруг ощутил острую нехватку боеприпасов, которые теперь пришлось поставлять за рубеж, но не в отдаленную страну, а сюда же, на восток европейского континента. Военные действия вплотную приблизились к границам Европы, и теперь блок из 27 стран намеревается производить боеприпасы "беспрецедентными темпами".

В течение долгого времени Европейский союз подвергался критике за отсутствие у него достаточного военного потенциала; тем более, за то, что вся его экономика имела иную структуру, где крайне мало места оставалось для военно-промышленного комплекса. Как оказалось, отсутствие военных резервов и ограниченные производственные мощности ослабили международное положение ЕС. Сейчас Европейский союз пытается исправить эту ситуацию с помощью Закона о поддержке производства боеприпасов. Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "к стратегическим способностям Европы относится возможность защищать свои интересы и ценности и помогать поддерживать мир на европейском континенте". Однако служит ли этим идеалам Закон о поддержке производства вооружений?

Многие аналитики и комментаторы сомневаются в этом, а значительная их часть дает вовсе отрицательный ответ. Как известно, в настоящий момент благодаря новой военной технике, полученной от западных союзников, Украина готовится к контрнаступлению. Но сулит ли успех это контрнаступление, или напротив, сделает положение Европы еще более опасным?

По мнению аналитиков, Европа и так быстро израсходовала свои запасы боеприпасов, пока контрнаступление еще даже не началось. Нарастить их производство за несколько месяцев европейская промышленность и бизнес едва ли в силах, когда утеряны годы. А правительство в Киеве продолжает бесконечно осаждать своих западных партнеров просьбами и мольбами предоставлять все больше боеприпасов.

"Мы должны немедленно предоставить то, что нужно Украине", — говорит комиссар ЕС по вопросам промышленности и внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он, таким образом, хочет собрать не менее одного миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) для финансирования законопроекта, направленного на обеспечение боеприпасами Украины и пополнение запасов стран — членов ЕС. Однако европейские экономисты говорят, что решить эти две задачи одновременно экономика Европы совершенно не в состоянии. Они разъясняют, что Европейский союз выделяет на решение этой задачи только половину необходимой суммы, тогда как остальные расходы должны нести государства-члены. Но целый ряд стран ЕС не в состоянии нести бремя таких расходов. Причем в их числе – достаточно солидные по своему экономическому потенциалу страны, такие как Греция или Венгрия.

По утверждению комиссара ЕС по вопросам промышленности и внутреннего рынка, у ЕС все еще есть большая потенциальная производственная база, особенно в восточной его части, и эту базу можно использовать целенаправленно и скоординированно. "Я уверен, что мы сможем увеличить наши промышленные производственные мощности, чтобы произвести в Европе не менее миллиона снарядов для Украины", — убеждает комиссар. Это сделать можно, соглашаются экономисты и европейские эксперты, но в данном случае значительная часть граждан этих стран (востока Европы) должна будет сесть на хлеб и воду и ходить разутыми и раздетыми. Большой вопрос – согласны ли они с подобной перспективой.

Помимо обязательств европейцев по увеличению производства боеприпасов, Евросоюз и так уже выделил один миллиард евро из доли стран-членов на поставку боеприпасов в Киев и точно так же обязуется осуществлять коллективные закупки вооружения. Государства — члены НАТО и страны — партнеры военного альянса к настоящему времени поставили Украине, помимо боеприпасов, более 98% обещанных боевых машин.

По словам Генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, наряду с более чем 1550 бронемашинами, 230 танками и другой техникой, союзники Украины отправили Киеву "большое количество боеприпасов", а также обучили и оснастили более девяти новых украинских бригад. "31 государство — член НАТО, в который входит и большинство стран ЕС, привержены задаче укрепления украинской армии", — заявил генеральный секретарь альянса. Но пока эти титанические усилии я европейской экономики, ВПК и финансовой системы дали лишь более чем скромные и локальные успехи украинской армии, и нет признаков того, что ситуация изменится в будущем. Так стоит ли, задают вопрос многие европейские аналитики и эксперты, нести такое непомерное бремя расходов, которые приносят в результате лишь усугубление конфликта отнюдь не в пользу Украины и Европы, и не лучше ли выработать конструктивный план мира, который устроил бы и Киев и Москву? Многие утверждают, что полыхающий пожар вооруженного конфликта у европейских границ нужен только США, которые всегда стремились к ослаблению России, пытаясь достичь этого чужими руками и за счет конфликтов у ее границ. Так в чьих же геополитических интересах будет "увеличение производства оружия в больших масштабах", к которому призывают еврочиновники и комиссары всех уровней, если, по сути, это лишь дальнейшее подбрасывание дров в пламя конфликта?

Тем временем Соединенные Штаты, со своей стороны, направляют Украине дополнительную военную помощь на сумму около 300 миллионов долларов, включая большое количество артиллерийских снарядов, минометов, ракет класса "воздух-поверхность" и боеприпасов. А запланированное весеннее контрнаступление Украины становится "все ближе", как заявляют официальные лица США.