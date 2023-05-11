Правительство Украины добивается закупки бразильских бронетранспортёров Guarani

Бразильский журнал "Tecnologia & Defesa" сообщил, что 27 апреля 2023 года правительство Украины через своего военного атташе при посольстве Украины в Бразилии направило в министерство обороны Бразилии официальный запрос на приобретение до 450 колесных бронетранспортеров VBTP-MR Guarani (6х6) для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Бронетранспортеры VBTP-MR Guarani (6х6) производства предприятия Iveco Veículos de Defesa (IDV) группы Iveco, поставленные Северному командованию армии Бразилии, март 2023 года (с) tecnodefesa.com.br

В документе, адресованном министру обороны Бразилии Жозе Мусиу Монтейро, содержится запрос о приобретении до 450 производимых в Бразилии бронетранспортеров Guarani в медицинском варианте, которые буду предназначены для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В украинском запросе заявлено, что машины будут окрашены в оранжевый и желтый цвета и предназначены для эвакуации гражданского населения из зоны конфликта и для транспортировка раненых из зоны боевых действий в госпитали.

Закупка должна оплачиваться "союзниками Бразилии и Украины" наличными, при этом украинская сторона готова дать гарантию, что машины будут использоваться не непосредственно для боевых задач, а в гуманитарных целях [ха-ха].

Сообщается, что этого в течение 2022 года Украина несколько раз обращалась к бразильской стороне с запросами относительно возможности приобретения бронетранспортеров Guarani в боевом варианте - в частности, 23 сентября Украиной был подан запрос о возможности закупки от 100 до 1500 машин в линейном варианте для вооруженных сил Украины - однако до сих пор всякий раз эти запросы отклонялись бразильской стороной по соображениям "сохранения нейтралитета".

Теперь "заход" на приобретение Guarani сделан с другой стороны. Бразильские СМИ отмечают, что в настоящее время медицинский вариант Guarani (проектное обозначение VBTE AMB) отсутствует в серийном производстве, однако, по утверждению компании-производителя Iveco Veículos de Defesa (IDV), он может быть разработан и запущен в серию в короткие сроки.

Напомним, что БТР VBTP-MR (Viatura Blindada de Transporte de Tropas - Média sobre Rodas) Guarani (6х6) был разработан группой Iveco для бразильской армии по специальному контракту 2007 года, представляя по сути укороченный трехосный вариант бронетранспортера Iveco SUPERAV (8x8). Серийный выпуск VBTP-MR под обозначением Guarani для бразильской армии ведется с 2012 года в Бразилии на предприятии Iveco Veículos de Defesa (IDV) группы Iveco в Сети-Лагоас (штат Минас-Жерайс). Всего бразильская армия по подписанному в декабре 2009 года с группой Iveco соглашению планировала закупить к 2031 году 2044 машины VBTP-MR Guarani в различных конфигурациях. К настоящему времени бразильской армией законтрактовано 1580 машин, из которых к концу сентября 2022 года было поставлено 600 единиц.

Согласно бразильским источникам, производственные мощности предприятия IDV рассчитаны на сборку до 200 БТР Guarani в год, однако из-за бюджетных ограничений для бразильской армии в год изготавливается в среднем не более 60 машин, так что имеются значительные резервы для возможных экспортных поставок. В 2017 году 10 БТР Guarani были поставлены группой Iveco Ливану, а в 2021 году израильская компания Elbit Systems в качестве головного подрядчика заключила контракты на поставку Guarani со своим вооружением и оборудованием Филиппинам (28 машин, первые пять поставлены в 2022 году) и Гане (11). В январе 2023 года было подписано предварительное соглашение о намерениях о поставке Бразилией 156 БТР Guarani Аргентине.