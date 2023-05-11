Новый пакет американской военной помощи Украине по линии USAI

Министерство обороны США 9 мая 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет около 37 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 39,8 млрд долл.

Пусковая установка М901 первой полученной вооруженными силами Украины от Германии батареи (дивизиона) американской зенитной ракетной системы Patriot, апрель 2023 года (с) министерство обороны Украины

Данный пакет помощи полностью выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности, а не передано из наличия вооруженных сил США. В связи с тем, что предоставляемые по данной части пакета имущество и системы должны быть заказаны промышленности, то, видимо, значительная их часть будет фактически поставлена через достаточно длительное время.

При этом пресс-релиз по поводу выделения данного пакета продолжает тенденцию уменьшения содержательной информационной составляющей американских официальных данных о выделении военной помощи Украине, не разглашая данные ни о количестве, ни о типе поставляемых систем. Согласно пресс-релизу министерства обороны США, данный пакет включает:

- дополнительные средства ПВО и боеприпасы к ним;

- оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, зенитных ракет и радиолокационных станций с системами ПВО Украины;

- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

- 155-мм артиллерийские выстрелы;

- коммерческие услуги спутниковой съемки;

- финансовые средства для поддержки обучения, обеспечения и технического обслуживания.

Относительно планируемых к поставке Украине в рамках данного пакета средств ПВО, пресс-секретарь министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер заявил на брифинге 9 мая, что будто бы конкретные системы ПВО, упомянутые в этом объявлении, еще не определены, и что "это то, что мы будем изучать, и опять же, когда у нас будет что объявить, мы это сделаем".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в своем вечернем телевизионном выступлении 9 мая новый пакет американской военной помощи заявил, что "не обо всем можно говорить".

Также стоит отметить, что в ходе упомянутого брифинга 9 мая пресс-секретарь министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил со стороны США заявленный ранее украинской стороной произведенный в ночь на 4 мая перехват российской авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал" зенитной ракетной системой Patriot американского производства.