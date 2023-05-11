Войти
ТАСС

Лула да Силва опроверг информацию о запросе Украины на передачу ей бразильских БТР

41
0
0
Президент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва.
Источник изображения: © AP Photo / Eraldo Peres

Газета Estado de S. Paulo ранее сообщила, что в конце апреля из аппарата военного атташе Киева в Бразилиа в Минобороны южноамериканской республики был направлен запрос о продаже Украине до 450 БТР Guarani в санитарной версии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опроверг во вторник информацию о запросе Украины на поставку ей бразильских БТР.

"Это ложная информация, по крайней мере в моем случае. Такого запроса нет", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в ответ на просьбу журналиста прокомментировать появление в СМИ соответствующей информации.

Во вторник газета Estado de S. Paulo сообщила со ссылкой на источники в Минобороны южноамериканской республики, что в конце апреля из аппарата военного атташе Украины в Бразилиа в ведомство был направлен запрос о продаже Киеву до 450 БТР Guarani в санитарной версии. Как утверждается, такие медицинские бронемашины в желто-оранжевой специальной окраске могли бы быть приобретены западными партнерами Киева для МЧС Украины и не применялись бы напрямую в военных действиях, а исключительно в целях эвакуации мирного населения из зон боестолкновений и для перевозки раненых.

По информации портала Tecnodefesa, в сентябре 2022 года Киев уже обращался к Бразилиа с просьбой о продаже ему от 100 до 1,5 тыс. БТР Guarani для перевозки личного состава ВСУ, однако получил отказ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Нидерланды
США
Украина
Компании
МЧС
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
15.03.2022
В Стокгольмском институте назвали крупнейших экспортеров оружия в мире
30.11.2015
Исследование РБК: на чем летает Россия
25.01.2012
Наметилась тенденция сокращения продаж боевых кораблей — часть I
17.10.2011
Заказы Венесуэлы обеспечили России первое место по объему экспорта вооружений в страны Южной Америки в 2003-2010 гг.
09.09.2011
Внеземная индустрия: что интересного делает Украина в космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие