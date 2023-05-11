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ТАСС

США запустят спутники для слежения за гиперзвуковым оружием в 2023 году

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Гиперзвуковая ракета «Змеевик» для ВМФ России
Гиперзвуковая ракета «Змеевик» для ВМФ России.
Источник изображения: invoen.ru

Аппараты будут задействованы в летных испытаниях и сборе данных об угрозах на протяжении 2024 финансового года, отметил директор Агентства по противоракетной обороне Соединенных Штатов Джон Хилл

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты в 2023 году запустят на орбиту спутники, предназначенные для наблюдения за гиперзвуковым оружием. Об этом сообщил во вторник директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хилл.

"В сотрудничестве с космическими силами Агентство по противоракетной обороне разрабатывает датчик отслеживания гиперзвукового оружия и баллистических ракет в космосе (группировка спутников Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor - прим. ТАСС). Позднее в этом году HBTSS начнет работу на орбите для демонстрации уникальных возможностей слежения и наведения на цели при гиперзвуковых запусках. HBTSS будет участвовать в летных испытаниях и в сборе данных о реальных угрозах на протяжении 2024 финансового года", - сказал Хилл на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Разработку спутников для HBTSS ведут американские военно-промышленные компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman. В январе 2021 года они получили от Пентагона на эти цели $122 млн и $155 млн соответственно. L3Harris Technologies в декабре 2021 года завершила разработку проекта и приступила к созданию образца нового спутника. Ранее это сделала Northrop Grumman. 

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США
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Northrop Grumman
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ГЗЛА
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