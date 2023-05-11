Войти
ТАСС

Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

54
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Alberto Pezzali

В отношении частной военной компании также могут быть введены финансовые санкции, сообщают источники газеты

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании собирается в ближайшие недели признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом во вторник вечером сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском кабмине.

По их информации, власти Соединенного Королевства на протяжении двух месяцев готовили юридические обоснования включения ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций с целью "оказания давления на Россию". Наделение ЧВК "Вагнер" соответствующим статусом сделает уголовным преступлением в Великобритании принадлежность к организации, посещение организуемых ею мероприятий, выражение ей своей поддержки или ношение ее символики.

Кроме того, в отношении ЧВК "Вагнер" могут быть введены финансовые санкции, а членам организации может быть запрещено обращаться в британские суды с исками против журналистов и правозащитников. В 2021 году основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подал в британский суд против основателя организации Bellingcat (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Элиота Хиггинса. В принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" ранее заявляли, что поводом для иска стали сообщения Хиггинса в Twitter о связи Пригожина с ЧВК "Вагнер" и ее участии в совершении преступлений.

Как полагают британские СМИ, выигранный иск мог бы дать бизнесмену возможность оспорить введенные против него санкции. Впоследствии Пригожин сам признал, что является основателем частной военной компании. В мае этого года иск был отклонен судом, а лондонская юридическая фирма Discreet Law прекратила сотрудничество с россиянином. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
ЧВК
Похожие новости
20.08.2021
«Для американцев они третий сорт». Как украинские наемники воевали в Афганистане и почему их там бросили (Страна, Украина)
09.12.2020
Физик отметил вклад разведки в создание атомного оружия в СССР
19.08.2019
Вытеснить Россию: в Лондоне призвали отправить спецназ в Африку
13.02.2019
России нужны частные военные компании, считает Клинцевич
14.03.2018
Коктейль Молотова американского розлива
16.02.2018
Самоволка: российские наемники погибли за курдскую нефть
06.12.2017
Американские "ГОПы" для Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие