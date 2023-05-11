Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

В отношении частной военной компании также могут быть введены финансовые санкции, сообщают источники газеты

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании собирается в ближайшие недели признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом во вторник вечером сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском кабмине.

По их информации, власти Соединенного Королевства на протяжении двух месяцев готовили юридические обоснования включения ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций с целью "оказания давления на Россию". Наделение ЧВК "Вагнер" соответствующим статусом сделает уголовным преступлением в Великобритании принадлежность к организации, посещение организуемых ею мероприятий, выражение ей своей поддержки или ношение ее символики.

Кроме того, в отношении ЧВК "Вагнер" могут быть введены финансовые санкции, а членам организации может быть запрещено обращаться в британские суды с исками против журналистов и правозащитников. В 2021 году основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подал в британский суд против основателя организации Bellingcat (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) Элиота Хиггинса. В принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" ранее заявляли, что поводом для иска стали сообщения Хиггинса в Twitter о связи Пригожина с ЧВК "Вагнер" и ее участии в совершении преступлений.

Как полагают британские СМИ, выигранный иск мог бы дать бизнесмену возможность оспорить введенные против него санкции. Впоследствии Пригожин сам признал, что является основателем частной военной компании. В мае этого года иск был отклонен судом, а лондонская юридическая фирма Discreet Law прекратила сотрудничество с россиянином.