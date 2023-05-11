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Вестник Мордовии

Броневики-разведчики Fennek возможно поступят ВСУ из Нидерландов

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Источник изображения: Фото: Niels de Wit / wikimedia.org

Скрывающемуся в Нидерландах Зеленскому устроили показ различных вооружений, часть из которых, возможно, отправится на Украину. Так, бывшему актеру показали американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, инженерную технику, двухзвенный бронетранспортер Bv 206S шведского производства, 155-мм самоходную германскую гаубицу Panzerhaubitze 2000 и бронеавтомобиль Fennek (4х4).

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", последний был создан в конце 90-х годов совместно с Krauss-Maffei Wegmann. Серийное производство началось в 2001 году.

Всего королевская армия получила более трех сотен таких машин, основной задачей которых является выполнение разведывательных заданий, хотя существуют версии с израильскими противотанковыми ракетными комплексами Spike и зенитными установками FIM-92 Stinger.

Продемонстрированный экземпляр вооружен 12,7-мм пулеметом M2 Browning, однако допустима установка и 40-мм автоматического гранатомета.

Машина оснащена поднимаемой на высоту 1500 см оптико-электронной системой наблюдения и 3,5-килограммовым беспилотным летательным аппаратом Aladin.

Бронезащита - противопульная: лоб держит 12,7-мм бронебойные боеприпасы, борта и корма - 7,62-мм пули.

Боевая масса - 9700 кг. Мощность дизельного двигателя - 240 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляет 110 км/ч. Запас хода - 1000 км. Экипаж - три человека.

Пять таких БРМ уже передавались германским бундесвером. Правда, они почти не показывались у линии боевого соприкосновения.

Ранее Нидерланды уже поставляли стрелковое оружие, РПГ, ПЗРК FIM-92 Stinger, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, противокорабельные ракеты Harpoon, упомянутые выше Panzerhaubitze 2000, БТР YPR-765 и др.

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Страны
Нидерланды
США
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
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