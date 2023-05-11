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ТАСС

США заявили о готовности поставить Киеву одну систему ПВО "Железный купол" по запросу

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«Железный купол»
«Железный купол».
Источник изображения: Israel Defense Forces

Всего в распоряжении сухопутных сил Америки две таких батареи, сообщил генерал-лейтенант Дэниел Карблер

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не передавали Украине систем ПВО "Железный купол", одна из них имеется в наличии для отправки в случае поступления соответствующего вопроса. Об этом во вторник сообщил руководитель Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США (USASMDC) генерал-лейтенант Дэниел Карблер.

"У сухопутных войск есть в наличии одна батарея, годная для развертывания после поступления запроса", - сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. По его словам, всего в распоряжении сухопутных сил имеется две батареи "Железный купол", но на одну из них устанавливают новое оборудование, а вторая готова для потенциальной передачи.

На слушаниях помощник министра обороны по политике в космической сфере Джон Пламб признал, что не знает, были ли такие системы "предложены Украине".

В сентябре 2021 года на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о возможности получения от США системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол". Эта система, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. Однако в Белом доме не подтвердили этих данных. В начале июня 2022 года украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Украина хочет приобрести "Железный купол" у Израиля. 

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Страны
Израиль
США
Украина
Компании
Rafael
Raytheon
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