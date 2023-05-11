Войти
ТАСС

Politico: США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности

44
0
0
Здание Белого дома США
Здание Белого дома США.
Источник изображения: EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

По информации газеты, это связано с тем, что такие ракеты Киеву поставит Лондон

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не намерена следовать примеру Великобритании и отправлять на Украину такие ракеты большой дальности, как оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.

Лондон планирует передать Киеву ракеты дальностью от 100 км до 300 км, которые схожи по своим характеристикам с американскими ATACMS.

Собеседники издания сообщили, что США не намерены предоставлять Украине ATACMS в связи с тем, что королевство планирует направить аналогичные ракеты. "Наша политика в отношении ATACMS не изменилась", - отметил один из источников газеты. Вместо этого, добавил он, США будут продолжать поставлять такие средства противовоздушной обороны, как комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

По данным другого источника, Великобритания поставила Украине условие - ракеты большой дальности могут применяться только по целям на украинской территории.

Украина неоднократно просила США предоставить ей ATACMS, но получала отказ. Как заявил ранее председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил генерал Марк Милли, США обладают небольшим запасом ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность их передачи Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
24.04.2023
Дипломаты из США призвали забыть "безумный расчет" на поражение России
20.02.2023
Только это может спасти Украину от сокрушительного поражения
16.08.2021
Оружейные обноски и самодельные новинки
16.07.2021
Rai Al Youm (Великобритания): после участия Марокко в учениях НАТО в Черном море Алжир участвует в учениях на территории России
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
06.07.2016
Три кита безопасности
19.08.2015
Холостая мощь Каира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие