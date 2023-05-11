Arianespace запланировала на 2026 год миссию по уборке космического мусора

Arianespace и Clearspace подписали контракт на запуск Clearspace-1

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Компания - оператор космических запусков Arianespace совместно со швейцарским стартапом Clearspace запланировала на 2026 год запуск аппарата Clearspace-1, предназначенного для уборки космического мусора. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник на ее сайте.

"Arianespace и Clearspace подписали контракт на запуск Clearspace-1, первой миссии по уборке 112 кг космического мусора. Запуск, намеченный на вторую половину 2026 года, будет осуществляться с использованием европейской легкой ракеты-носителя Vega-C", - отмечается в тексте.

Задачей аппарата станет вывод с орбиты отработавших спутников и крупных обломков космического мусора, которые потенциально могут стать источником сотен мелких обломков. Предполагается, что спутник будет определять положение орбитального объекта при помощи датчиков, после этого приближаться к нему и захватывать с помощью четырех манипуляторов. Его главной целью является адаптер для полезной нагрузки под названием Vespa (Vega Secondary Payload Adapter), который использовался на ракете Vega в 2013 году, находящийся на высоте в 660-800 км.

В Arianespace рассчитывают, что успешное завершение работы Clearspace-1 откроет дорогу для создания более сложных миссий, в рамках которых будут предприняты попытки захватить и уничтожить сразу несколько фрагментов космического мусора.

"В настоящее время над нами находится более 34 тыс. фрагментов космического мусора размером более 10 см каждый, а также около 6,5 тыс. действующих спутников на орбите. Ожидается, что к концу десятилетия их число возрастет до 27 тыс. Эти цифры демонстрируют необходимость поиска инновационных решений для сохранения благ космоса для человечества", - приводятся в тексте слова генерального директора Arianespace Стефана Исраэля.

Подписание контракта на создание и запуск аппарата для очистки орбиты от космического мусора изначально было запланировано на лето 2020 года, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Документ был согласован в ноябре 2019 года на министерском совещании стран - участниц Европейского космического агентства (ЕКА), финансирующих проект.