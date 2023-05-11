Войти
ТАСС

Arianespace запланировала на 2026 год миссию по уборке космического мусора

45
0
0
Логотип Arianespace SA
Логотип космического перевозчика Arianespace SA.
Источник изображения: https://cloudfront.net/

Arianespace и Clearspace подписали контракт на запуск Clearspace-1

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Компания - оператор космических запусков Arianespace совместно со швейцарским стартапом Clearspace запланировала на 2026 год запуск аппарата Clearspace-1, предназначенного для уборки космического мусора. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник на ее сайте.

"Arianespace и Clearspace подписали контракт на запуск Clearspace-1, первой миссии по уборке 112 кг космического мусора. Запуск, намеченный на вторую половину 2026 года, будет осуществляться с использованием европейской легкой ракеты-носителя Vega-C", - отмечается в тексте.

Задачей аппарата станет вывод с орбиты отработавших спутников и крупных обломков космического мусора, которые потенциально могут стать источником сотен мелких обломков. Предполагается, что спутник будет определять положение орбитального объекта при помощи датчиков, после этого приближаться к нему и захватывать с помощью четырех манипуляторов. Его главной целью является адаптер для полезной нагрузки под названием Vespa (Vega Secondary Payload Adapter), который использовался на ракете Vega в 2013 году, находящийся на высоте в 660-800 км.

В Arianespace рассчитывают, что успешное завершение работы Clearspace-1 откроет дорогу для создания более сложных миссий, в рамках которых будут предприняты попытки захватить и уничтожить сразу несколько фрагментов космического мусора.

"В настоящее время над нами находится более 34 тыс. фрагментов космического мусора размером более 10 см каждый, а также около 6,5 тыс. действующих спутников на орбите. Ожидается, что к концу десятилетия их число возрастет до 27 тыс. Эти цифры демонстрируют необходимость поиска инновационных решений для сохранения благ космоса для человечества", - приводятся в тексте слова генерального директора Arianespace Стефана Исраэля.

Подписание контракта на создание и запуск аппарата для очистки орбиты от космического мусора изначально было запланировано на лето 2020 года, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Документ был согласован в ноябре 2019 года на министерском совещании стран - участниц Европейского космического агентства (ЕКА), финансирующих проект. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Похожие новости
22.10.2021
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
30.09.2021
Ракета «Союз» отправит телескоп Euclid на поиски темной материи в 2022 году
14.12.2017
Ракета Ariane-5 со спутниками системы Galileo стартовала с космодрома в Куру
18.09.2017
Европа откажется от российских ракет "Союз-СТ-Б"
14.12.2016
Навигационная система Galileo заработает в четверг
31.10.2016
Эксперт: невыплата Роскосмосу средств от Arianespace может угрожать сотрудничеству по МКС
28.12.2010
Европейское космическое агентство не смогло пока что найти денег для продления своего участия в МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие