В Британии заявили, что обсуждают с США создание коалиции для восстановления Украины

По мнению главы МИД Соединенного Королевства Джеймса Клеверли, "исход этого конфликта повлияет на весь мир"

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Великобритания и США ведут переговоры о формировании международной коалиции для восстановления Украины после завершения нынешнего кризиса. Об этом во вторник сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне по итогам двусторонних переговоров.

"Мы много говорили о характере нашей помощи [Украине] в предстоящие месяцы и о важности того, что мы должны смотреть [на ситуацию вокруг Украины] не только через призму [военного] конфликта, но и фокусироваться на будущей работе по восстановлению, которая неизбежно потребуется. Великобритания рада провести [в июне] конференцию по восстановлению Украины, которая будет направлена на выстраивание коалиции [по этому вопросу]", - сказал он.

"Мы высоко ценим координирующую роль США в том, чтобы в этом процессе принял участие как частный сектор, так и государственный. Великобритания также продолжит оказывать финансовую и военную помощь. Мы намерены предоставить Украине те инструменты, в которых она нуждается", - отметил Клеверли. Глава МИД выразил мнение, что "исход этого конфликта повлияет на весь мир". "Весь мир смотрит на то, как мы реагируем на этот вызов, и наблюдает за нашей решимостью", - заявил он.