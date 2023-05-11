Блинкен заявил о взаимосвязанности поддержки Украины и решения внутренних проблем США

По словам госсекретаря США, пока нет оснований говорить о начале сокращения коллективным Западом помощи Украине

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что поддержка Киева со стороны Вашингтона и решение серьезных внутренних американских проблем взаимосвязаны, и пока нет оснований говорить о начале сокращения коллективным Западом помощи Украине.

"Во-вторых, я бы также оспорил представление о слабеющей поддержке. Я бы, к примеру, переадресовал вас к чрезвычайно решительному заявлению, сделанному недавно спикером Палаты [представителей Конгресса США Кевином] Маккарти относительно поддержки Украины и прочной поддержки, а также стремления довести дело до конца", - заявил во вторник глава американского внешнеполитического ведомства. Он комментировал на совместной с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли пресс-конференции в Вашингтоне вопрос о том, как США могут переломить тенденцию уменьшения поддержки Украины на Западе, особенно в свете того, что американским властям необходимо заниматься решением собственных ключевых проблем вроде ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия и борьбы с употреблением синтетических опиоидов, принявшей в стране масштабы эпидемии.

"Сделав шаг назад, однако, могу сказать: ситуация обстоит не так, будто мы стоим перед выбором [по принципу] "или - или" в плане некоторой работы, которой мы занимаемся в различных регионах мира, и работы, которой мы занимаемся на родине. Наоборот, они напрямую взаимосвязаны, подкрепляют друг друга", - полагает Блинкен.