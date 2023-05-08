Показаны кадры уничтожения российским дроном «Ланцет» британского ЗРК Stormer HVM

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Российские военные продолжают уничтожать западную технику ВСУ в зоне спецоперации. Для нанесения высокоточных ударов часто используются ударные беспилотники, среди которых одним из самых высокоточных и массовых является барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный входящей в концерн «Калашников» российской компанией ZALA.

Что примечательно, на этот раз российский ударный дрон настиг зенитно-ракетный комплекс Stormer HVM британского производства. В техописании этого довольно современного ЗРК сказано, что он предназначен для уничтожения всех типов низколетящих целей: самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников. Для поражения воздушных целей используются сверхзвуковые ракеты малой дальности Starstreak. Но вот с россисйким баражирующим боеприпасом хваленая британская установка ПВО почему-то не справилась.

На кадрах, распространяемых в сети, видно, что самоходный британский ЗРК на базе гусеничного бронетранспортера Stormer был выслежен нашим дроном-разведчиком в лесном массиве, куда он съехал, очевидно, для маскировки. Оператор разведывательного БПЛА взял установку в прицел, после чего пришла очередь дрону-камикадзе «Ланцет» осуществить вскрытие вражеской техники. Что примечательно, экипаж ЗРК обнаружил приближение ударного БПЛА и выскочив из машины бросился врассыпную. Спасти свои жизни украинские вояки успели, а вот Stormer HVM наверняка уже функционировать не будет.

Это не первый, и наверняка не последний, случай, когда российский барражирующий боеприпас метко поражает британский зенитно-ракетный комплекс. Ранее, 11 марта, аналогичное видео распространило Минобороны РФ. Вот только тогда экипажу Stormer HVM, похоже, спастись от «Ланцета»не удалось.