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Военное обозрение

Украинские военные начали осваивать польские бронетранспортёры Rosomak

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Источник изображения: topwar.ru

Киев только обозначил намерения закупить у Польши бронетранспортеры Rosomak, а украинские военные уже начали обучение эксплуатации этой бронетехники.

Украинские военные прибыли на один из военных полигонов войска Польского, где приступили к освоению БТР Rosomak. Подробностей пока нет, в Сети появилось видео вождения одного из бронетранспортеров, как утверждается украинским военнослужащим.

Ранее в Киеве заявили, что намерены закупить у Польши не менее ста польских бронетранспортеров Rosomak, это подтвердил польский премьер Матеуш Моравецкий в начале апреля. В Польше еще 1 апреля заявили, что Украина намерена потратить на закупку средства "Евросоюза и США, выделяемых на помощь Украине". Не исключено, что эти средства могут оказаться из кредита МВФ, хотя данная организация выделяла Украине средства не на закупки вооружений.

По словам Моравецкого, Украина получит бронетранспортеры в различном исполнении, окончательного решения по данному вопросу пока нет. Впрочем, нет и контракта, а лишь обозначены намерения о закупке бронетехники. С другой стороны, если обучение уже началось, значит в Варшаве уверены в заказе и в том, что Киев имеет возможность расплатиться за бронетехнику.

Польские БТР Rosomak являются версией финских Patria AMV, в классическом исполнении Rosomak оснащаются боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётом. Также есть вариант с противотанковым ракетным комплексом Spike.

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