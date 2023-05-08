Президент Чехии заявил, что Украина не должна спешить с контрнаступлением

Петр Павел призвал Запад готовиться к тому, что Украина не сможет добиться всех декларируемых целей в конфликте с Россией

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел заявил, что украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления, поскольку оно сопряжено с "ужасными потерями", и если Киев проиграет, то второго шанса в этом году уже не получит.

"По всей видимости, у них (украинцев - прим. ТАСС) еще есть ощущение того, что они не обладают всем для успешного начала операции", - отметил Павел в опубликованном в воскресенье интервью на сайте британской газеты The Guardian.

Он рассказал, что на встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем на прошлой неделе предостерег киевские власти от поспешного начала контрнаступления. По мнению чешского лидера, некоторые могут захотеть подтолкнуть Киев к демонстрации каких-либо результатов.

"Если это контрнаступление провалится, то это будет очень болезненно для Украины, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере в этом году", - сказал Павел. Он добавил, что вне зависимости от мощи своих вооруженных сил Украина неизбежно понесет "ужасные потери", в связи с чем Киев не может позволить себе провал контрнаступления. "Потому что это [контрнаступление] требует много ресурсов с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, финансирования [поставок] топлива. В этом году будет лишь одна попытка, поэтому она должна быть успешной", - заявил президент Чехии.

Говоря о поставках Украине боеприпасов, он высказал мнение, что Евросоюз должен вести переговоры о покупке снарядов в том числе со странами, с которыми у ЕС сложились непростые отношения. При этом Павел призвал Запад готовиться к тому, что Украина не сможет добиться всех декларируемых целей в конфликте с Россией.