В Эстонии увеличен личный состав Сил обороны военного времени

Таллин. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Эстонии приняло решение увеличить личный состав Сил обороны военного времени до 43 тыс. 700 человек.

Согласно действующему плану развития государственной обороны, в настоящее время личный состав Сил обороны в случае войны определен в 26 тыс. 700 военнослужащих, сообщило в воскресенье министерство обороны.

"Основное увеличение произойдет за счет усиления сухопутной обороны - на нее будет направлены более 10 тысяч резервистов", - сказал министр обороны Ханно Певкур.

В верхний предел численности личного состава военного времени для пополнения подразделений и восстановления их боеготовности будет включен также дополнительный резерв в 4 тыс. человек.

Предусмотрено увеличение численности личного состава в таких сферах, как стрельба с закрытых огневых позиций и противовоздушная оборона.

Личный состав Сил обороны военного времени будет формироваться только после объявления мобилизации. Этими войсками будет распоряжаться командующий Силами обороны при объявлении военного положения, не дожидаясь дальнейших распоряжений правительства.

Личный состав Сил обороны военного времени формируется из солдат-срочников и резервистов.