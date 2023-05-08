Глава "Ростеха" заявил о круглосуточной работе оборонных заводов, больших объемах выпуска боеприпасов

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Оборонные предприятия "Ростеха" в связи со специальной военной операцией (СВО) на Украине перешли на круглосуточный режим работы, больше всего нагрузки легло на холдинг боеприпасов, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Это боеприпасный, конечно. Там объемы колоссальные", - сказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью телеканалу "Звезда" в воскресенье.

"У нас все предприятия работают в две, а то и в три смены. Круглые сутки, без выходных, без праздников, без всего. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить этот объем продукции, который мы сегодня обязаны доставить в армию", - сказал Чемезов.

Заместитель генерального директора ОАО НПО "Сплав" Виктор Трегубов сказал в интервью телеканалау "Звезда": "Количество выпускаемых боеприпасов резко увеличилось, в разы. Надеюсь, мы в ближайшее время еще нарастим объемы выпуска наших изделий. Объемы выросли как в калибре 80, в калибре 122, 220, в калибре 300 - по всем направлениям. Делаем всё больше и больше ракет".