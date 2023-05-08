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Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Подразделения ЧВК «Вагнер» получили распоряжение, в котором сообщается о поставке боеприпасов. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин в аудиозаписи, опубликованной в Telegram-канале его пресс-службы.

По словам Пригожина, распоряжение пришло в ночь на 7 мая.

«Мы получили боевое распоряжение <...>, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий», — заявил Пригожин.

По словам Пригожина, в распоряжении указывается, что ЧВК «Вагнер» может действовать в Артемовске (украинское название — Бахмут) так, как считает нужным. Он также добавил, что вопросами взаимодействия между ЧВК и Министерством обороны России будет заниматься генерал армии Сергей Суровикин.

Накануне, 6 мая, Пригожин заявил, что позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске будут переданы подразделениям спецназа «Ахмат» в полночь 10 мая. По его словам, дата передачи позиций назначена на тот день, когда сотрудники «Вагнера» исчерпают свой боевой потенциал.

5 мая Пригожин заявил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» покинут Артемовск 10 мая из-за того, что их отряды якобы не обеспечиваются боеприпасами.

Ранее, 4 мая, в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска, бои ведутся в западной части города.

30 апреля сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения города. Он подчеркнул, что его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей Артемовск на две части.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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Минoбороны РФ
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