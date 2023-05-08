Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО

Российский дрон "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне спецоперации

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил в зоне СВО американский ЗРК "Avenger", который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток".

"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК "Авенджер" на базе автомобиля "Хаммер", - сказал офицер.

В апреле командующий объединёнными силами Украины Сергей Наев заявил, что американский зенитно-ракетный комплекс "Avenger" поступил на боевое дежурство в украинскую армию.

О том, что комплексы "Avenger" войдут в новый пакет военной помощи Украине, в Вашингтоне заявили в ноябре 2022 года.