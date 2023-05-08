Россия снова победила США в космической гонке

Российская актриса Юлия Пересильд готовится покинуть МКС ​​вместе с кинопродюсером Климом Шипенко 16 октября 2021 года. Пересильд и Шипенко находились на орбите на съемках фильма Вызов.

Al Mayadeen: Россия одержала новую победу над США в космической гонке

Россия снова удержала пальму первенства, обогнав США в космической гонке, сообщает Al Mayadeen. Она сняла фильм "Вызов" на Международной космической станции, собравший в прокате баснословные суммы за первые несколько дней. Издание рассказывает, какие еще рекорды поставила Москва в сфере космоса.

У русских это получилось! Они сняли космический блокбастер, заложив тем самым основу для глобальных перемен в мире.

Спустя более 60 лет после того, как Советский Союз обогнал Соединенные Штаты, запустив первый искусственный спутник, между Москвой и Вашингтоном началась новая космическая гонка. России в очередной раз удалось отличиться: она объявила о выходе фильма «Вызов», который был снят на Международной космической станции (МКС).

Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос — 12 апреля 1961 года на корабле «Восток-1» он облетел вокруг Земли.

Лайка — это советская собака-космонавт, которая стала первым млекопитающим, выведенным на орбиту Земли. 20 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг совершил первую в истории высадку на Луну.

Россия продолжила удерживать пальму первенства в области космоса. 10 июля 2018 года корпорация «Роскосмос» установила новый рекорд. Космический грузовик «Прогресс МС-09» добрался по новой двухвитковой схеме до Международной космической станции за рекордно быстрое время.

Запад ощущает явное превосходство России в сфере космоса. В 2018 году австрийская газета «Der Standart» написала: «Соединенные Штаты отстают в области космических технологий. Американские аппараты оснащены старыми и маломощными компьютерами, в то время как оборудование российских кораблей „Союз“ постоянно модернизируется».

«Мы снова первые!»

«Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми», — заявил президент России Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что Россия должна добиться прорыва в освоении космоса.

Фильм «Вызов» нельзя отделить от глобальных изменений в мире, последовавших после начала российской спецоперации на Украине.

Западные страны решили поставить рекорд и ввели 12 000 санкций против России. Под них попали писатели, ученые, деятели культуры, спортсмены и даже деревья и животные. Говорили, что введение ограничений грозит увеличением рисков падения МКС.

Несмотря на все это, российские кинематографисты опередили американский кинопроект с Томом Крузом в главной роли, который должен был стать первым художественным фильмом-боевиком, снятым на околоземной орбите.

Фильм «Вызов», которого ждали многие любители космоса, стал лидером проката в России и СНГ, собрав 426 миллионов рублей за первые выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 20 по 23 апреля.

Космические учения и съемочная группа

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились в космос в октябре 2021 года (и провели там 12 дней) для съемок фильма «Вызов». Он рассказывает историю торакального хирурга, которого в спешке отправляют на МКС ​​для спасения раненого космонавта.

Актриса Юлия Пересильд поделилась своими впечатлениями: «Этот полет доставляет удовольствие. Космос, на мой взгляд, привлекателен и безграничен».

И хотя есть различные космические снимки — от первых шагов на Луне (1969) до постов, опубликованных в социальных сетях французским астронавтом Томасом Песке —, до сих пор на околоземной орбите не было снято ни одного художественного фильма.

Кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, впервые побывавшие в космосе, прошли ускоренную подготовку. Они научились выдерживать сильное ускорение при взлете и движение в невесомости.

Камера следовала за 38-летней актрисой, когда она перемещалась по Международной космической станции, ее светлые волосы парили в невесомости. Пересильд и Шипенко прошли интенсивную четырехмесячную подготовку, прежде чем их отправили в космос.

Сюжет и условия невесомости

«Мы все фанаты фильма „Гравитация“, и до сих пор продолжаем его любить, и уважаем режиссера Альфонсо Куарона, но после выхода „Вызова“ станет понятно, что „Гравитация“ — это графика. Потому что то движение, которое реально существует в космосе, то, как перемещаются на экране Юлия и Олег, воспроизвести с нынешним состоянием компьютерной графики на планете Земля просто невозможно», — заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Сцены, снятые в российском сегменте МКС (230 квадратных метров), и присутствие на борту трех профессиональных российских космонавтов придают фильму уникальный характер.

Фильм расскажет историю женщины-хирурга, которую отправляют на МКС, чтобы спасти космонавта, получившего серьезную травму во время выхода в открытый космос.

Шипенко в одиночку управлял камерами, светом и звуком. Он отснял около 30 часов материала, из которых 50 минут остались в ленте после монтажа.

Бюджет фильма составил 12 миллионов долларов (менее миллиарда рублей).

Идея снять первый фильм, действия которого развернутся в реальном космосе, пришла главе «Роскосмоса» и бывшему вице-премьеру России Дмитрию Рогозину и генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту.

Среди других амбиций «Роскосмоса» — создание российской орбитальной станции и российско-китайской окололунной станции. Тут стоит отметить, что Москва отказалась от участия в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway (прежнее название Deep Space Gateway).

Россия предлагает космическим туристам полеты на Международную космическую станцию по расширенной программе с увеличенным временем пребывания на МКС — до одного месяца.

Обратная связь: мы всегда на шаг впереди!

Многие приходят посмотреть на космический корабль «Союз МС-18», который вернул съемочную группу на Землю и теперь выставлен в Парке Горького в Москве.

«Мы гордимся нашими соотечественниками. Я даже представить не могу, как можно полететь в космос, где все так странно и незнакомо», — говорит специалист по маркетингу Полина Андреева.

«Очень интересно наблюдать за прогрессом. Мы первыми сняли фильм в космосе. Мы — Россия, а Россия всегда на шаг впереди», — отметила работница завода Татьяна Куликова.