Турция поставила ударные беспилотники Bayraktar TB2 Силам безопасности непризнанного Косово

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Турецкие ударные беспилотники поступили на вооружение еще одной европейской страны, на этот раз эксплуатантом Bayraktar TB2 стало Косово, несмотря на все протесты Сербии. О поступлении дронов сообщил информационный портал Klan Kosova.

Так называемые Силы безопасности непризнанного Косово получили на вооружение пять ударных беспилотников Bayraktar TB2, а также станцию управления. Кроме того, турки поставили Приштине необходимое вспомогательное оборудование. Подробности поставки не раскрываются, известно, что поставка была осуществлена в конце апреля этого года.

О том, что Приштина намерена закупить турецкие ударные беспилотники, сообщалось в конце прошлого года, тогда же появилась информация о подписании контракта между Минобороны непризнанной республики и турецкой компанией Baykar Makina. Однако подробности соглашения не раскрывались. Как заявил по данному поводу министр обороны Косово Арменд Мехадж, поставивший подпись под контрактом, интерес к турецким беспилотникам Приштина высказала еще в начале 2022 года. Предполагалось, что Косово закупит не менее 12 турецких дронов, задачей которых будет борьба с российскими ПЗРК "Панцирь-С", стоящими на вооружении сербской армии.

В декабре прошлого года президент Сербии осудил намерение Анкары поставить беспилотники Bayraktar в непризнанное Косово. По его словам, появление дронов на вооружении Сил безопасности Косово приведет к усилению ПВО Сербии.

Когда турки говорят, что дадут Bayraktar Приштине, это для нас непростая и совсем не хорошая новость, напротив. Мы очень уважаем президента Эрдогана, но это, несомненно, повлияет на наши отношения

- заявил он.