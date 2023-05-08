Войска группировки "Центр" сбили три украинских беспилотника с помощью ПЗРК "Верба"

На краснолиманском направлении были уничтожены сосредоточение живой силы и огневые средства ВСУ, добавил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Центр" при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" уничтожили три украинских беспилотника. Об этом рассказал ТАСС в воскресенье начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Расчеты переносных зенитных комплексов "Верба" уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ", - сказал он.

Также, по его словам, на краснолиманском направлении нанесено огневое поражение артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневым средствам противника. "В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены артиллерийские подразделения националистов", - добавил офицер.

ПЗРК "Верба" предназначен для уничтожения воздушных целей - самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолетов. Преимуществом комплекса является высокая вероятность поражения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, повышенная чувствительность, точность, селективность целей и помехоустойчивость. Комплекс способен поражать цели на высоте от 10 до 4 500 м, на дальностях от 500 до 6 500 м.

В состав ПЗРК входят также средства распознавания "свой-чужой", модули разведки, управления, обнаружения воздушных целей, средства обслуживания и учебные комплекты.