WP: руководство Украины боится, что контрнаступление не оправдает надежд Запада

Власти Украины опасаются, что обещанное контрнаступление может не оправдать ажиотажа. Об этом в субботу, 6 мая, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских чиновников.

Автор статьи вспоминает опубликованное раннее заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что ожидания от контрнаступательной кампании в мире переоценены. Он добавил тогда, что большинство людей «ждут чего-то грандиозного», но это может привести к «эмоциональному разочарованию».

«Наступательные военные операции, как правило, требуют подавляющего преимущества, а поскольку российские войска вгрызлись в хорошо укрепленную оборону по всему фронту протяженностью в 900 миль, трудно оценить, как далеко продвинется Украина», — говорится в материале газеты.

По словам Резникова, западные партнеры сказали ему, что они ждут от украинских Вооруженных сил успеха, который можно будет продемонстрировать народу.

«Я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров, 30 км, 100 км, 200 км?» — заявил министр обороны.

Автор материала добавил, что некоторые опасаются, что при неудаче украинских войск Киев может лишиться международной военной помощи или столкнуться с требованием сесть за стол переговоров.

Ранее, 6 мая, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что контрнаступление не поможет украинской армии изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Он добавил, что противник не в состоянии переломить ситуацию на поле боя.

Днем ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в ближайшие дни или даже часы.

Вместе с тем 5 мая экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с военной точки зрения у Вооруженных сил Украины нет возможности победить российскую армию, Киев понесет поражение уже к началу осени.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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