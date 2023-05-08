Пригожин заявил, что группа "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин: операция группы "Вагнер" выполнила свою задачу в Артемовске

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Операция "Бахмутская мясорубка" группы "Вагнер", выполнила свою задачу, заявил основатель группы Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.

"Следует отметить, что операция "Бахмутская мясорубка" была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу "Бахмутская мясорубка" полностью выполнила", — отметил он.

Пригожин ранее сообщил о выводе "вагнеровцев" из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что направит им на смену в город бойцов спецотряда "Ахмат".

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.