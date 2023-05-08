WP: руководство Украины боится, что контрнаступление не оправдает надежд Запада

В беседе с газетой министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что большие ожидания в итоге могут привести к "эмоциональному разочарованию"

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Военное руководство Украины пытается убедить Запад снизить свои ожидания от планируемого контрнаступления, поскольку не уверено, что оно сможет переломить ход конфликта. Об этом в субботу написала газета The Washington Post, побеседовавшая с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны страны Алексеем Резниковым.

"Ожидания от нашего контрнаступления переоценены в мире. Большинство людей ждет чего-то крупного", - сказал Резников. По его мнению, такие ожидания могут привести к "эмоциональному разочарованию".

Как пишет газета, чиновники в Киеве опасаются, что в случае неудачи их страна может лишиться поставок военной помощи, кроме того, Запад может попытаться принудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Газета напоминает, что, по оценкам некоторых специалистов, отбросить Россию на позиции, которые она занимала до начала конфликта в феврале 2022 года, будет трудно или даже невозможно.

"Я думаю, что чем больше побед мы одержим на поле боя, тем больше люди будут верить в нас, а это значит, что мы получим больше помощи", - сказал Зеленский, беседуя с журналистами The Washington Post. Он добавил, что Украина будет готова начать наступление, "как только получит вооружение, которое было согласовано с партнерами". Кроме того, сроки могут сдвигаться в зависимости от погоды, указал он.

По словам Резникова, "первая украинская штурмовая группа" готова к контранступлению более чем на 90%, но некоторые военнослужащие еще не завершили обучение за рубежом. Главной потребностью ВС Украины сейчас являются системы ПВО, подчеркнул он. Зеленский добавил, что Киев не станет ждать поставок истребителей, чтобы начать контрнаступление. При этом президент признал, что оно "проходило бы гораздо проще", если бы у Украины были F-16. "Сейчас мы проигрываем в небе", - сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему не рассматривают вопрос поставок Украине истребителей F-16. Президент США Джо Байден также отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал NBC 4 марта сообщил о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16.