Четыре икса: какие ракеты используют российские летчики в зоне СВО

Высокоточные авиационные боеприпасы доказали свою эффективность в ходе боевых действий

Минобороны и российский ОПК отчитались об увеличении поставок ракет воздушного базирования нового поколения. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время в зоне СВО применяется несколько новых типов высокоточных авиационных ракет. Речь идет об изделиях, предназначенных для поражения как наземных, так и воздушных целей. Новинки уже прошли испытания и активно применяются в боевой обстановке. Какими изделиями располагает российская авиация и насколько эффективно они себя показали в ходе специальной военной операции, разбирались «Известия».

Х-31

Каждый день на боевые вылеты в зоне специальной военной операции вылетают самолеты фронтовой авиации Воздушно-космических сил России. Штатный набор ракет дежурного многоцелевого истребителя Су-35С — ракеты «воздух – воздух» ближнего боя, одна-две ракеты «воздух – воздух» Р-37М дальнего действия и пара ударных сверхзвуковых ракет «воздух – земля» типа Х-31ПД.

Ракета Х-31ПД — это современная модификация противорадиолокационной Х-31П, которая была принята на вооружение ВВС СССР в 1988 году. Она оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем с твердотопливным стартовым ускорителем. Скорость полета достигает 3,3 скорости звука, а дальность действия увеличена со 110 до 250 км. Масса боевой части — 110 кг.

Техники вешают авиационную ракету Х-31 на узел подвески вооружения истребителя ВКС России Источник изображения: Фото: РИА Новости

Ракета такого типа предназначена для поражения вражеских радаров самого разного назначения — из состава зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, контроля воздушного пространства и, например, обзора морской обстановки.

В отличие от старых модификаций, которые оснащались разными моделями пассивных головок самонаведения, современная Х-31ПД получила одну широкополосную модель головки самонаведения. Она обеспечивает обнаружение вражеских радаров, работающих в диапазоне частот 1,2 - 11 ГГц. Изделие на вооружении с 2012 года и доказало свою эффективность.

Боеприпасы типа Х-31ПД могут нести практически все самолеты российской фронтовой авиации — многоцелевые истребители Су-35С и Су-30, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М2. Основные цели для них в специальной военной операции — радары западных систем ПВО типа Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Х-29

На рубеже 1960-1970-х годов авиация СССР получила на вооружение первые управляемые ракеты Х-23, а следом и Х-25. На них были впервые реализованы разные системы наведения — радиокомандная, лазерная и телевизионная. Первые две имели определенные ограничения — самолет-носитель должен был держать цель в прицеле до момента поражения ее ракетой. Это требовало нахождения самолета в зоне противовоздушной обороны объекта.

При этом ракеты типа Х-23 и Х-25 имели недостаточно мощную боевую часть и не могли поражать укрепленные и защищенные цели — такие как бетонированные бункеры, склады, защищенные долговременные огневые сооружения.

В начале 1970-х годов начались работы по созданию крупнокалиберной ракеты Х-29 с лазерной и телевизионной системами наведения. Более крупный корпус позволил разместить мощную бронебойно-фугасную боевую часть массой 317 кг. При сверхзвуковой максимальной скорости она может пробить до одного метра железобетона закрытого тремя метрами земляной насыпи. При работе по взлетно-посадочным полосам аэродромов Х-29 оставляет воронку диаметром 15 м и глубиной до 6 м.

Авиационные ракеты класса «воздух – поверхность» Х-29 для подвески на истребители-бомбардировщики ВКС России Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Телевизионная система наведения «Тубус-2» с объективом «Гранит-7Т» позволяет реализовать режим применения «выстрелил и забыл». Головка самонаведения сама запоминает и автоматически держит в прицеле цель, а самолет-носитель, выполнив пуск с дистанции в 10–20 км, может спокойно улетать.

Ракета Х-29Т высокоточная — обеспечивается отклонение от цели до двух с небольшим метров. Основные носители — многоцелевые и ударные самолеты Су-35С, Су-34, Су-24М2, Су-25СМ и МиГ-35.

Только один минус есть у ракет такого типа — необходим визуальный контакт с целью перед пуском и, соответственно, в непогоду или из-за облаков прицельное применение Х-29Т невозможно.

Х-59М

Тяжелая тактическая управляемая ракета с дальностью действия до 120 километров. Оснащена комбинированной системой наведения. На этапе полета в зону расположения цели управляется автопилотом по программе. На финальном этапе — за 5–10 км до цели — в действие вступает телевизионная головка самонаведения «Тубус-2А», которая позволяет оператору в самолете-носителе зафиксировать цель и включить режим самонаведения. При этом самолет может находиться в 100 и более километрах от цели, оставаясь далеко за пределами систем противовоздушной обороны поражаемых объектов.

Высокоточная авиационная ракета класса «воздух – поверхность» Х-59М Источник изображения: Фото: navy.su

Ракета принята на вооружение в конце 1980-х годов. Масса фугасно-кумулятивной проникающей боевой части — 320 кг. Технически она может нести и ядерную боевую часть.

Это очень эффективные ракеты для поражения складов, штабов, бункеров и любых сооружений. Самолеты-носители — фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М2. Ракеты успешно применялись, начиная с первых дней специальной военной операции вооруженных сил России на Украине.

Х-38

Новейшая управляемая ракета «воздух – земля» малой дальности. Разработана специально для применения из внутренних отсеков вооружения самолетов 5-го поколения типа Су-57, но может применяться и с любых других ударных самолетов.

Мощная боевая часть массой 250 кг обеспечивает поражение широкого спектра целей — командных пунктов, кораблей, бронетехники, зданий и сооружений. Дальность пуска до 40 км дает возможность носителю в принципе не входит в зону непосредственной ПВО объекта.

Ракета модульная и оснащается несколькими типами систем самонаведения: лазерной, спутниковой, тепловизионной и активной радиолокационной. При применении лазерной ГСН требуется подсветка цели с самолета-носителя или наземным оператором целеуказания.

Х-38 на поддвигательном пилоне истребителя Су-35С Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/Doomych

Данные по точности ракеты Х-38 секретны, но можно предположить, что у изделия, разработанного в 2010-е годы, обеспечивается отклонение от цели не более 2–3 м. При наличной мощности боевой части и таком размере отклонения от точки прицеливания поражение цели гарантируется. Ракета сверхзвуковая, но медленнее, чем Х-31 — скорость полета около 1600 км/ч.

Х-38 должна стать основной ракетой любого многоцелевого или ударного самолета ВКС России. Ее носители — Су-35С, Су-30СМ, МиГ-35 и, конечно, Су-57.

Наличие на вооружении Воздушно-космических сил России высокоточных управляемых ракет обеспечивает поражение необходимых целей за один вылет. Управляемые ракеты особенно эффективны при поражении малоразмерных высокозащищенных целей. Обычно они и являются наиболее важными и ключевыми — штабы, склады боеприпасов и техники, защищенные позиции. Бомбами поражать такие цели можно десятками вылетов, а управляемая ракета выполнит всю работу за один пуск.

Дмитрий Корнев