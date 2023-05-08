Noonpost: у России есть несколько способов, как уничтожить "Абрамсы" на Украине

США пообещали Украине отправить танки "Абрамс". Однако Россия запросто их уничтожит, пишет Noonpost. "Абрамсы" уже участвовали в войне в Йемене и были ликвидированы иранскими ракетами, созданными на основе советских технологий. И Москва может успешно использовать этот опыт.

Историческая справка

С 2014 года — после возвращения Крыма в состав России — конфликт между Москвой и Киевом продолжал развиваться. Россия поддерживала народ Донбасса, что привело к серьезным беспорядкам и геополитической напряженности в регионе.

Были предприняты многочисленные дипломатические усилия для мирного урегулирования российско-украинского кризиса, помимо того, что Соединенные Штаты и Евросоюз ввели экономические санкции против Москвы в связи с возвращением Крыма. Среди дипломатических усилий была серия Минских соглашений. Они были разработаны Трехсторонней контактной группой по Украине, в которую вошли представители Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Их цель — урегулировать конфликт в Донбассе и восстановить мир в регионе.

В условия Минского протокола 2014 не входила остановка боевых действий на Украине. Второе минское соглашение было подписано 12 февраля 2015 года. Оно предусматривало прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, освобождение военнопленных, проведение конституционной реформы, предоставление автономии отдельным районам Донбасса, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта. Тут стоит отметить, что Минские соглашения не привели к урегулированию конфликта, поскольку некоторые стороны не собирался выполнять их положения.

Российская специальная военная операция

21 февраля 2022 года Москва приняла решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. После этого президент России Владимир Путин объявил, что Минских соглашений, заключенных при посредничестве западных стран, больше не существует, и возложил ответственность за это на Киев.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине, что привело к глобальным кризисам.

После того, как российские войска вошли на территорию Украины, страны Запада ввели экономические санкции против Москвы, а также попытались изолировать ее на международной арене. Санкциями дело не ограничилось. Страны Запада оказали Украине существенную финансовую и военную помощь. В начале 2023 года США и некоторые европейские государства заявили о намерении предоставить Украине современные танки.

В этой статье затрагиваются следующие вопросы: когда американские танки попадут на Украину? Уничтожит ли их Россия, если они вступят в бой? Какой будет реакция США?

Каковы сроки передачи Украине американских танков М1 «Абрамс»?

После того, как Германия пообещала поставить Украине танки «Леопард 2», президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк М1 «Абрамс».

«Доставка этих танков на поле боя потребует времени. В ближайшие недели Соединенные Штаты начнут обучение украинских сил по использованию и ремонту американских танков», — заявил Байден.

Американский лидер подчеркнул, что западные танки, которые США и их союзники во главе с Германией решили предоставить Украине, не являются «угрозой» для России.

«Это объявление основано на приверженности стран всего мира во главе с Соединенными Штатами Америки помогать Украине защищать ее суверенитет и территориальную целостность. Это не угроза наступления на Россию», — отметил Байден.

Хотя с момента заявления Байдена прошло уже несколько месяцев, американские танки до сих пор не были переданы Киеву. Отмечается, что они могут не прибыть на Украину даже к осени. Это вызывает много вопросов о причине задержки поставок техники. Является ли это отступлением со стороны Вашингтона от его обязательств по отношению к Киеву?

В апреле члены конгресса США спросили генерала Кристофера Каволи, верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, когда американские танки «Абрамс» прибудут на Украину. Этот вопрос был задан во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам в четверг, 27 апреля, то есть через день после аналогичного слушания в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам, на котором обсуждался статус американского лидерства в Европе.

Генерал Каволи сообщил, что Украина получила 514 танков от западных стран, не считая Соединенные Штаты. Министр обороны США Ллойд Остин, в свою очередь, заявил, что «танки, которые будут использоваться для обучения украинских военнослужащих, прибудут в Графенвёр (Германия) в ближайшие недели. В дальнейшем не планируется использовать их в боевых действиях».

На территории Германии Соединенные Штаты начнут обучать офицеров и солдат ВСУ использованию и обслуживанию танков «Абрамс», прежде чем техника будет отправлена на Украину. И хотя приказ об отправке американских танков еще не был отдан, генерал Каволи указал, что Вашингтон пытается ускорить это дело.

С другой стороны, сенатор-республиканец Том Коттон раскритиковал администрацию Байдена за медлительность поставок оружия Киеву. У США есть тысячи танков и им не составит труда предоставить Украине 31 единицу этой техники. Коттон также обвинил Байдена в том, что он не хочет отправлять Киеву эти танки.

Сенатор-республиканец Майк Раундз, в свою очередь, заявил, что «если возникнет необходимость, армии Соединенных Штатов не потребуется восемь месяцев, чтобы заполучить 31 танк „Абрамс“. Если они вдруг понадобятся нам завтра, мы получим их очень, очень быстро».

«Дело не в том, что Украина не может их получить, а в том, что необходимо, чтобы кто-то принял решение об их доставке», — добавил он.

Генерал Каволи согласился со словами сенатора Раундза. Если американской армии потребуются танки «Абрамс», то они будут доставлены в считанные дни.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что администрация Байдена не приняла окончательного решения об отправке американских танков на Украину. США сначала заявили, что готовы поставить Киеву танки «Абрамс-2», а затем решили передать ей более старую модель «Абрамс-1» под предлогом того, что это ускорит прибытие танков на поле боя. Они также призывали европейские страны, в первую очередь Германию, обеспечить Украину необходимой боевой техникой.

После того, как Европа на это согласилась, Белый дом начал давать заднюю. Он боится следующего: передача танков может привести к неожиданной реакции России; американские технологии могут попасть в руки русских; возможное уничтожение танков подорвет репутацию американского ВПК. Кроме того, в Пентагоне не хотят, чтобы русские научились подрывать эти танки.

Это ни в коем случае не означает, что Соединенные Штаты перестанут оказывать военную поддержку Украине. Всего с начала спецоперации Вашингтон предоставил Киеву военную помощь почти на 36 миллиардов долларов. Администрация Байдена продолжит поддерживать Зеленского, пока это будет необходимо.

При этом есть некоторые принципиальные вопросы об этой поддержке, особенно если «контрнаступление» украинской армии пойдет не по плану. Похоже, что администрация Байдена хочет избежать прямого участия в военном конфликте, ограничиваясь оказанием финансовой помощи и призывая европейские страны взять на себя ответственность.

Уничтожит ли Россия американские танки на Украине?

Россия без колебаний уничтожит американские танки на Украине. Это станет для нее первоочередной задачей, и она приложит большие усилия для достижения этой цели. Кроме того, Россия наверняка будет размещать фотографии уничтоженных американских танков в социальных сетях.

Уничтожение американских танков не будет считаться прямым нацеливанием на Соединенные Штаты, поскольку эта техника станет частью украинского арсенала. И хотя это довольно сложный и деликатный вопрос, важно понимать, чем руководствуется Россия.

Переброска американских танков на Украину приведет к эскалации конфликта, так как они являются самыми современными и тяжелобронированными боевыми машинами в мире. Кремль может рассматривать это как прямую угрозу своей армии и территориальной целостности страны. Кроме того, он может расценить действия американцев как провокацию, что усилит напряженность между Россией и США.

Мотивы России в уничтожении американских танков

Россия обещает уничтожить американские танки на Украине. Ее мотивы сложны и имеют множество причин, которые сочетают в себе политические, военные и стратегические факторы. Среди них:

— защита границ: Россия считает размещение американских танков на Украине прямой угрозой своей безопасности. Россия обязательно примет меры по защите новоприсоединенных регионов в Донбассе.

— провокация Запада: Россия расценивает развертывание американских танков на Украине как провокацию со стороны Запада и может чувствовать себя обязанной ответить тем же. Уничтожение американских танков будет реакцией на военную помощь Украине и вмешательство США в этот военный конфликт.

— военная стратегия: танки «Абрамс» являются самыми современными и тяжелобронированными боевыми машинами в мире. Их переброска на Украину приведет к эскалации конфликта. Россия может решить, что их уничтожение станет эффективным способом вывести из строя украинскую армию и получить преимущество в конфликте.

— политические соображения: конфликт между Украиной и Россией уходит корнями в политические и идеологические разногласия. Уничтожение американских танков можно рассматривать как стремление Москвы упрочить влияние в регионе и повлиять на военную мощь и интересы Вашингтона.

Как Россия будет уничтожать американские танки?

Бытует мнение, что американская техника настолько превосходит российские аналоги, что практически неуязвима для ударов со стороны России. На самом деле это не так.

Насколько эффективны российские противотанковые средства против американских танков точно неизвестно. Но главным фактором является не сама технология, а используемые стратегии. Россия, как правило, использует большое количество танков в бою, в то время как Украина имеет ограниченное количество боевых машин, поэтому она использует их экономно и в менее опасных ситуациях.

За последние годы хуситы в Йемене смогли вывести из строя и уничтожить большое количество танков «Абрамс», принадлежащих Саудовской Аравии, с помощью иранских снарядов, созданных на основе советских противотанковых ракет «Конкурс». Россия может сделать тоже самое.

В конце концов, непобедимого танка нет. Это всего лишь техника в целостной системе возможностей. Если эта техника не используется как часть интегрированной системы, то становится очень слабой, поэтому эффективность и выживаемость танков «Абрамс» будет зависеть от того, как украинцы ими управляют, а также от логистики на поле боя, стратегии и мастерства командных экипажей.

Если украинские военнослужащие не будут хорошо обучены и/или эти танки будут неэффективно использоваться в боях, ВСУ и западная техника будут уязвимы. В сочетании с другими вооружениями Украина могла бы успешно осуществить «контрнаступление» или остановить наступление русских. Но, к сожалению, в бою будет задействовано мало танков «Абрамс», поэтому будет трудно добиться перевеса на поле боя.

Россия может использовать несколько методов для уничтожения американских танков «Абрамс» на Украине. Вот некоторые из них:

— прямые военные действия: Россия может использовать военные средства, такие как танки, артиллерию или ракеты, для нацеливания на американскую технику на Украине. Одним из вариантов может быть прямая атака, например, с использованием противотанковых ракет или другого оружия. Россия может попытаться атаковать или иным образом саботировать линии снабжения танков, что сделает их неэффективными в бою.

— диверсии: вместо прямых военных действий Россия может использовать более скрытые методы для подрыва американских танков, включая установку мин или осуществление кибератак для вывода танков из строя.

— партизанская тактика: на востоке Украины используется тактика партизанской войны для противостояния ВСУ. Ополченцы могут устраивать засады или устанавливать самодельные взрывные устройства на дорогах и совершать внезапные атаки.

— кибератаки: Россия может совершать кибератаки или использовать вредоносные программы для вывода из строя электроники американских танков.

Кроме того, есть проблемы с безопасной транспортировкой танков на фронт. Русские могут получать разведывательные данные через спутник или своих разведчиком, что делает эти танки уязвимыми для ракетных атак. Следовательно, «Абрамсы» могут быть уничтожены еще до того, как они достигнут поля боя.

Ответ США на уничтожение их танков

Американские военачальники считают, что «Абрамсы» станут мишенями России на поле боя. И тут возникает вопрос: как американцы будут справляться с потерей «Абрамсов»? Они будут больше беспокоиться о потенциальных потерях и откажутся присылать больше «Абрамсов» или отправят новые танки?

Когда саудовцы потеряли танк «Абрамс» в бою с хуситами, США позволили Саудовской Аравии получить новую технику. Учитывая этот прецедент, ожидается, что Вашингтон, скорее всего, предоставит больше танков, чтобы смягчить любые боевые потери. Американские военные проанализируют характеристики этих танков на поле боя и определят, можно ли что-то сделать для повышения их выживаемости.

Кроме того, будет много отчетов об эффективности танков «Абрамс» против российских ракет. Эта информация будет использована для повторной модернизации этих танков или для принятия на вооружение высокоэффективного боевого танка нового типа.

Поэтому маловероятно, что ответом США будет объявление войны или прямое вмешательство в конфликт на Украине. Вашингтон окажет максимально возможную материально-техническую поддержку Киеву, не вмешиваясь напрямую в боевые действия. Он может предоставить дополнительную военную технику или заняться обучением украинских военнослужащих, помимо расширения сотрудничества в обмене разведывательной информацией.

Уничтожит Россия «Абрамсы» или нет, это не повлияет на позицию Соединенных Штатов. И раз эти танки станут частью арсенала ВСУ, то американская армия окажется ни при чем. Если Россия уничтожит танки «Абрамс», то пострадают украинские, а не американские силы. Правительство США продолжит поддерживать Украину, но не будет напрямую вмешиваться в текущий конфликт, потому что это приведет к развязыванию третьей мировой войны. Такого исхода не хочет никто — ни Москва, ни Вашингтон.

Автор: Виссам ад-Дин аль-Акла (وسام الدين العكلة)