По этим причинам "независимая" Европа не сможет встать с колен перед США

Кayhan: конфликт на Украине показал, что Европа не сможет выйти из-под крыла США

Европа стремится к независимости от США, пишет Кayhan. Но, как показал конфликт на Украине, она не имеет права иметь даже собственные экономические интересы, не говоря уже о приоритетах в сфере безопасности. Поэтому она вряд ли достигнет поставленной ею цели.

Одно прозападное издание, которое комментировало не так давно последние новости по ядерной сделке, называло поведение Европы «независимым относительно Америки». Теперь оно же вынуждено было признать, что Европе, напротив, «не хватает политической независимости» перед Вашингтоном по ключевым вопросам мировой политики. И по той же причине Европа, по словам этого уважаемого издания, сама погрузила себя в пучины экономического кризиса, ввязавшись в конфликт на Украине фактически в интересах той же Америки.

Недавно Макрон выразил недовольство огромными, непомерными расходами, которые несет Европа, фактически действуя по указке Соединенных Штатов. Посетовав на это китайскому лидеру, французский лидер предрек скорый вероятный разрыв отношений Брюсселя с Вашингтоном, причем по многим вопросам международных отношений, если не по всем. "Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки" — заявил президент Франции.

Издание Aftab Yazd, комментируя данные слова Макрона, написало следующее:

"Эти и подобные заявления президента Франции звучат далеко не впервые. Многие аналитики и комментаторы проблем внешней политики европейских стран, рассматривая проблемы покорного поведения Европы относительно США в вопросах мировой политики, неоднократно отмечали, что стратегическая и экономическая обоюдная привязанность государств друг к другу по обе стороны Атлантики для Европы обходится очень недешево. Однако большинство европейских лидеров, как и старшие чиновники Евросоюза, не просто игнорировали эту реальность, но еще и годами приносили собственные выгоды и национальные интересы своих стран в жертву приоритетам США. Причем ряд европейских политиков, даже таких авторитетных и влиятельных, как Ангела Меркель, экс-канцлер Федеративной Республики Германии, заявляли, что Европа, мол, не в той весовой категории, чтобы противопоставлять себя колоссальному влиянию Америки в мировых делах как в области экономики, так и в сфере безопасности.

Более того, Европа не может даже обойтись в этих областях без американской поддержки. Этот стратегический анабиоз Европы, покорно, словно во сне, следовавшей прихотям Америки, постоянно фиксировался аналитиками еще в тот момент, когда лидер Франции Эммануэль Макрон только приступал к работе в Елисейском дворце в 2017 году! Все до сих пор помнят, как тогда же Макрон, только став лидером Пятой Республики, сразу беспрекословно согласился с требованиями Вашингтона и Тель-Авива навязать Тегерану новые требования по ракетам и производству атомной энергии, которые вовсе не были предусмотрены соглашением по иранской ядерной программе в его первоначальном виде. Все помнят, как Макрон сразу включился в стратегический пазл, задуманный США, по оказанию максимального политического и экономического давления на Иран.

Другая важная деталь — это та цена, которую вынуждена платить Европа, играя на поле американской политики. С начала военной фазы конфликта на Украине, европейцам приходится не только наблюдать все признаки и последствия военных действий практически на своей территории, но и по настоянию американских официальных лиц еще и подталкивать Украину к продолжению конфликта. Согласно информации из некоторых источников и документов, ни Берлин, ни Париж, действуя по прямому указанию из Вашингтона, уже отказались предоставить свои площадки для мирных переговоров между Москвой и Киевом, даже если стороны и будут склоняться к миру.

Иными словами, европейцам суждено оказаться в заложниках этого конфликта, который породили они сами совместно с США, активно продвигая политику расширения НАТО на восток, несмотря на многократные предостережения Москвы. И третья важная группа причин, в силу которых Европа вынуждена покорно плестись вслед за Америкой, связана с экономическими издержками привязанности Европы и зоны евро к финансовым структурам и кредитным организациям, базирующимся в США. Еще пять лет тому назад министр финансов Франции Брюно Лё Мэр (министр экономики и финансов Франции с 2017 года) в своей чрезвычайно эмоциональной речи предупреждал европейцев о том, что за присутствие в финансовых институтах США и за пользование их временной поддержкой неизбежно придется платить. Он тогда говорил, что Европе необходимо занять более твердые позиции относительно американских официальных лиц на всех переговорных площадках, на которых она присутствует совместно с Вашингтоном, чтобы окончательно не превратиться в его рабов. Или, говорил Лё Мэр, Европа опускает очи долу и становится в прямом смысле слова лакеем Соединенных Штатов, или Европа должна заявить, что у нее есть собственные экономические интересы, в том числе и в равноправной торговле с Ираном. Сейчас, по словам экс-министра финансов Пятой Республики, время пришло для того, чтобы европейским компаниям, наконец, открыть глаза, и действовать, исходя из собственных интересов. Европа нуждается в совершенно новых финансовых институтах, которые будут работать на иных принципах и вести себя независимо относительно США".

Но суть проблемы в том, что отсутствие экономической независимости Европы (даже после формирования Евросоюза, создаваемого вроде бы именно с этой целью) и тесная привязанность экономических институтов Европы к США, что нам всем как раз пришлось наблюдать в течение экономического кризиса 2007 года, когда он, охватив сначала финансовые институты и площадки США, распространился и на Европу, принесли неисчислимые беды именно европейским гражданам разных стран. Как утверждают авторитетные экономисты по обе стороны Атлантики, экономический кризис в США в 2007 году и распространение его в дальнейшем, подобно эпидемии, на европейский континент — это прецедент, который вполне может повториться. Однако последствия этого кризиса будут намного хуже, поскольку они неизбежно наложатся на те кризисные явления, которые уже перманентно присутствуют в Европе из-за конфликта на Украине.

Главный вывод, который можно сделать из заявлений европейских политиков, как пятилетней или шестилетней давности, так и нынешних, а также из комментария цитируемого нами уважаемого издания, — если бы Европа на протяжении десяти лет, с 2010 по 2020 год, не следовала бы покорно лозунгам, звучавшим из-за океана, а сосредоточилась бы на собственной стратегии и на достижении экономической независимости от США, предпринимая в этом направлении оперативные шаги, то сейчас ей бы не пришлось платить столь высокую цену за политический конформизм в отношении Америки. И сейчас вышеприведенные слова Макрона можно расценивать как попытку создать видимость принятия этих самых оперативных мер, дабы избежать нового, грозящего Европе экономического кризиса из-за чрезмерной зависимости от американских финансовых институтов. Однако если вместо принятия действительно оперативных мер так и будут звучать лишь лозунги, то это признание Макрона, озвученное им в ходе визита в Китайскую Народную Республику, так и останется не более чем констатацией печального и даже опасного положения дел в экономике стран Европейского союза и зоны евро. На самом ли деле европейцы предпримут разумные шаги в сфере внешней политики и международных отношений, вместо того, чтобы продолжать, как слепой котенок, выполнять миссию, которую им отвел Вашингтон? — задает вопрос Aftab Yazd.

Это издание опубликовало подобный анализ притом, что оно же в свое время всячески превозносило ныне уже мертвую ядерную сделку, называя Европу "подлинно независимой", размещая на первых страницах гигантские заголовки "Европа рядом с Ираном" или "Все будет, как скажет Тегеран" на фоне огромных фотографий Федерики Могерини (занимавшей ранее пост комиссара по делам внешней политики стран ЕС). Причем ни тени сомнения эта газета не выражала в том, что Европа действительно будет заодно с Ираном и против Америки до самого конца, что ядерное соглашение будет всеми выполняться и что санкции (против Ирана) будут отменены. Теперь это же самое издание нужно спросить о том, что же ее побудило так изменить свои хвалебные в отношении Европы оценки, которые она давала еще каких-то пять-шесть лет тому назад? Можно спросить у Aftab Yazd, как же Европа сможет отстаивать экономические интересы Ирана в связи с ядерной сделкой, если таковая, конечно, будет возрождена, притом, что Европа не уполномочена иметь даже свои собственные экономические интересы, что так отчетливо прослеживается сейчас, в разгар военного конфликта на востоке европейского континента?