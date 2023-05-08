Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат

Глава минобороны Украины Резников: ВС России приспосабливаются к новым вооружениям

Российские солдаты умеют оперативно приспосабливаться к новым типам вооружений, которые появляются у Украины. Об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову 6 мая.

«Надо отдать им должное: они очень хорошо учатся», — подчеркнул Резников.

В качестве примера он привел поставки американских РСЗО HIMARS летом. Тогда российские военные за короткий срок смогли адаптироваться к ним, изменив свою логистику.

Именно из-за этого фактора киевские власти просят у стран-союзников новые системы с зоной поражения минимум 150 км, подчеркнул Резников.

5 мая экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с военной точки зрения у Вооруженных сил Украины нет возможности победить российскую армию, Киев потерпит поражение уже к началу осени.

Днем ранее провал Киеву предрек глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Он напомнил, что украинская армия сильно истощена, а также испытывает дефицит артиллерийских запасов, которые, как следует из прогнозов, могут закончиться за несколько дней.

В Минобороны России, в свою очередь, в этот же день сообщили, что ВСУ продолжают нести тяжелые потери в зоне специальной военной операции. Так, в ведомстве доложили, что российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта более 600 украинских боевиков. Кроме того, в Москве подчеркивали, что ВС РФ готовы отразить любое контрнаступление.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.