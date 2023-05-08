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РИА Новости

В ДНР разработали комплекс противоосколочной защиты для армейских шлемов

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Военнослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

В ДНР разработали и производят комплекс противоосколочной защиты для армейских шлемов

ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Комплекс дополнительной противоосколочной защиты головы - лица и затылка - разработан в ДНР для современных армейских шлемов различных систем, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Было принято решение о разработке комплекса дополнительной защиты к уже существующим решениям современных композитных касок. Современных армейских касок. В рамках этой системы у нас существенно увеличивается площадь покрытия за счет дополнительных баллистических пакетов, размещенных с участием фурнитуры, которая есть на боковых рейках каски", - сообщил РИА Новости директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус.

Он уточнил, что противоосколочная маска может устанавливаться на любую из современных армейских касок, распространенных в зоне СВО - систем PASGT, MICH, FAST.

"Очень хорошо и гармонично (маска - ред.) сочетается с "безухой" каской. Всё, что есть внутри маски - это всё защита. Дополнительные баллистические пакеты. Комплексное противоосколочное решение. Оно включает в себя и дополнительную защиту затылка. Существенно увеличивает площадь защиты по первому или второму классу. В зависимости от того, какую цель мы преследуем в рамках противоосколочной защиты", - добавил разработчик.

Он отметил, что таким образом каски становятся значительно более защищенными - убираются бреши и просветы, при этом не нарушается мобильность и обзор бойца. Мягкая защита затылка солдата крепится на имеющиеся лямки подшлемника.

Собеседник подчеркнул, что сейчас разворачивается масштабное производство комплекса, после чего он начнет поступать в действующую армию.

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