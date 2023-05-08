Глава Чечни пообещал им "лучшие условия, чем сегодня"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил бойцов ЧВК "Вагнер" в чеченские подразделения. Об этом глава региона сообщил в субботу в своем Telegram-канале.

"В ЧВК "Вагнер" очень хорошие, смелые, необходимые, нужные в том числе нам тоже люди, потому что они знают местность. Если вы [бойцы ЧВК] останетесь с нами, я вам обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодня у вас. Мы постараемся, чтобы все было у вас на высшем уровне. Вы знаете [командира "Ахмата"] Апты Алаудинова, он сейчас на месте, [депутата Госдумы] Адама Делимханова, вы знаете наших командиров. Можете с ними связаться - любая группа, количество не имеет значения. Мы создадим для вас лучшие условия", - сказал Кадыров в опубликованном видео.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что до 9 мая подразделения "Вагнера" будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем "выйдут в тыловые лагеря", чтобы там "зализать раны" и сохранить личный состав от потерь. Кадыров ранее заявил, что подразделения спецназа "Ахмат" готовы выдвигаться в Артемовск, ждут приказа.