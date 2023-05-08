Войти
ТАСС

Кадыров пригласил бойцов ЧВК "Вагнер" в чеченские подразделения

713
0
+1
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Елена Афонина/ ТАСС

Глава Чечни пообещал им "лучшие условия, чем сегодня"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил бойцов ЧВК "Вагнер" в чеченские подразделения. Об этом глава региона сообщил в субботу в своем Telegram-канале.

"В ЧВК "Вагнер" очень хорошие, смелые, необходимые, нужные в том числе нам тоже люди, потому что они знают местность. Если вы [бойцы ЧВК] останетесь с нами, я вам обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодня у вас. Мы постараемся, чтобы все было у вас на высшем уровне. Вы знаете [командира "Ахмата"] Апты Алаудинова, он сейчас на месте, [депутата Госдумы] Адама Делимханова, вы знаете наших командиров. Можете с ними связаться - любая группа, количество не имеет значения. Мы создадим для вас лучшие условия", - сказал Кадыров в опубликованном видео.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что до 9 мая подразделения "Вагнера" будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем "выйдут в тыловые лагеря", чтобы там "зализать раны" и сохранить личный состав от потерь. Кадыров ранее заявил, что подразделения спецназа "Ахмат" готовы выдвигаться в Артемовск, ждут приказа. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
ЧВК
Похожие новости
08.05.2023
Пригожин подтвердил готовность с 10 мая передать позиции в Артемовске "Ахмату"
30.03.2023
Россия ставит себе на службу частные армии
20.02.2023
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
10.11.2022
Кадыров и Пригожин поддержали решение командования ВС РФ отвести войска не левый берег Днепра в Херсонской области
09.11.2022
Командир "Ахмата" опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске
07.08.2017
Какие вооруженные силы нужны России?
31.03.2015
Завершился опрос на тему "Надо ли создавать в России частные военные компании?" (Результаты опроса)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:42
  • 49008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба