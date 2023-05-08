Войти
Военное обозрение

Польша становится местом проведения крупнейших за последнее время учений НАТО «Anakonda–23»

632
0
0

Источник изображения: topwar.ru

«Миролюбивый» Североатлантический альянс продолжает показывать свои мускулы близ границ России.

Местом для крупнейших учений альянса в этом году выбрана Польша (вероятно, за её «любовь» к России). Как стало известно, натовские учения под названием «Anakonda–23» начались сегодня и продлятся двадцать дней - до 26 мая.

Ядро участвующих в учениях военных составят поляки – более 12 тысяч человек. Сообщается, что в учениях будут задействованы все рода войск Польши. Примут участие в них и несколько подразделений армий стран альянса, включая США, Турцию, прибалтийские страны, а также и государств-партнёров. Напомним, что Украина также является страной-партнером НАТО.

Учения НАТО пройдут на четырёх полигонах Польши – Дравско-Поморске, Ожиш, Устка, Нова-Демба.

В ходе учений, по некоторым данным, будут задействованы такие вооружения, как танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубицы K9 Thunder, установки Krab, пусковые установки Langusta.

Очевидно, что учения направлены против России. Основной их целью является выявление уровня координации действий стран альянса и его партнёров на случай, как гласит официальный релиз, угрозы в регионе Балтийского моря.

4 апреля текущего года членом НАТО стала Финляндия, что значительно увеличило протяжность границы России со странами альянса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Турция
Украина
Финляндия
Продукция
Bradley
K9 Thunder
M1 Abrams
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
23.03.2023
Антивоенные настроения в Европе могут остановить расширение группировки войск НАТО
23.01.2023
США и Германия поругались из-за Украины. Вашингтон не собирается уступать
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:42
  • 49008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба