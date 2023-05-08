Показаны кадры переброски на фронт 47-й механизированной бригады ВСУ на БМП Bradley

Источник изображения: topwar.ru

Командование ВСУ приступило к переброске в зону боевых действий подразделений 47-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщают военные корреспонденты, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что 47-ю механизированную бригаду ВСУ с начала 2023 года начали оснащать бронетехникой американского производства. В первую очередь, бригаде были переданы поставленные из США боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley. Теперь бригада выдвигается на фронт уже на американских бронемашинах.

Ранее стало известно, что завершено укомплектование образцами военной техники западного производства подразделений 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это соединение получило БМП Marder немецкого производства, бронемашины Stryker американского производства и британские танки Challenger.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждают военкоры, именно две бригады – 47-я механизированная и 82-я десантно-штурмовая – составят основу ударной группировки украинских войск в предстоящем контрнаступлении ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Однако возникает вопрос, озвученный в Telegram-канале «Южный ветер», как в тыловых службах ВСУ планируют осуществлять ремонтно-техническое обслуживание столь разнообразного парка бронетехники. Ведь запчасти от одних бронемашин не будут подходить к другим бронемашинам, и это создаст дополнительные трудности для украинских формирований, особенно при вступлении бронетехники в боевые действия, когда неизбежно одни машины будут выводиться из строя. Но, с другой стороны, иных вариантов у ВСУ просто нет – ни США, ни европейские страны не могут снабдить украинские формирования большим количеством одинаковой военной техники.