Космический корабль Crew Dragon перестыковался с МКС

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с экипажем, в составе которого российский космонавт, в субботу успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Агентство провело перестыковку корабля с зенитного порта (направленного от Земли) на передний стыковочный узел модуля Harmony американского сегмента станции в целях освобождения порта для грузового корабля Cargo Dragon, который в рамках миссии CRS-28 прибудет на станцию в начале июня.

Стыковка была совершена примерно через 40 минут после того, как корабль отчалил от станции.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-6 американской компании SpaceX c международным экипажем, в состав которого входят американские астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев, прибыл на МКС 3 марта.