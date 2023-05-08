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Интерфакс-АВН

Космический корабль Crew Dragon перестыковался с МКС

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с экипажем, в составе которого российский космонавт, в субботу успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Агентство провело перестыковку корабля с зенитного порта (направленного от Земли) на передний стыковочный узел модуля Harmony американского сегмента станции в целях освобождения порта для грузового корабля Cargo Dragon, который в рамках миссии CRS-28 прибудет на станцию в начале июня.

Стыковка была совершена примерно через 40 минут после того, как корабль отчалил от станции.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-6 американской компании SpaceX c международным экипажем, в состав которого входят американские астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев, прибыл на МКС 3 марта.

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Страны
ОАЭ
США
Компании
SpaceX
Проекты
МКС
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