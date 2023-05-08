Украинский депутат заявил о том, что ВСУ чаще стали применять РСЗО «Бастион-02»

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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрий Мысягин заявил о том, что ВСУ чаще стали применять на передовой РСЗО «Бастион-02». Об этом украинский нардеп сообщил на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что эти украинские реактивные системы были созданы на базе крупнотоннажного полноприводного автомобиля КрАЗ-6322РА.

Боевые возможности реактивной установки типа «Бастион-01» впервые были продемонстрированы в 2009 году, ну а сами разработки комплекса начались в 2008.

Версия РСЗО «Бастион-02» имеет удлинённую колёсную базу, что позволяет ей размещать дополнительный боекомплект. В то же время, ещё одним преимуществом этой боевой машины является её комплектация двумя переносными (зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).

Впрочем, основная же особенность этой РСЗО заключается в наличии механизма автоматической перезарядки, в результате чего после перезарядки огонь открывается в считанные минуты.

Что же касается артиллерийской боевой части у данного комплекса ракетного вооружения, то она была унаследована от советской и российской реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» калибра 122 мм.

По данным украинских СМИ, ещё в 2017 году государственное предприятие ВПК Украины «Шепетовский ремонтный завод» приступило к усовершенствованию РСЗО «Град» до уровня «Бастион-01».