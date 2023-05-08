Войти
Военное обозрение

Украинский депутат заявил о том, что ВСУ чаще стали применять РСЗО «Бастион-02»

400
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрий Мысягин заявил о том, что ВСУ чаще стали применять на передовой РСЗО «Бастион-02». Об этом украинский нардеп сообщил на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что эти украинские реактивные системы были созданы на базе крупнотоннажного полноприводного автомобиля КрАЗ-6322РА.

Боевые возможности реактивной установки типа «Бастион-01» впервые были продемонстрированы в 2009 году, ну а сами разработки комплекса начались в 2008.

Версия РСЗО «Бастион-02» имеет удлинённую колёсную базу, что позволяет ей размещать дополнительный боекомплект. В то же время, ещё одним преимуществом этой боевой машины является её комплектация двумя переносными (зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).

Впрочем, основная же особенность этой РСЗО заключается в наличии механизма автоматической перезарядки, в результате чего после перезарядки огонь открывается в считанные минуты.

Что же касается артиллерийской боевой части у данного комплекса ракетного вооружения, то она была унаследована от советской и российской реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» калибра 122 мм.

По данным украинских СМИ, ещё в 2017 году государственное предприятие ВПК Украины «Шепетовский ремонтный завод» приступило к усовершенствованию РСЗО «Град» до уровня «Бастион-01».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Бастион
Град РСЗО
КрАЗ-6322
Похожие новости
15.04.2022
Гром среди ясного неба
04.03.2022
Украинские наследники «Града»
28.03.2018
Украина провела бесполезную модернизацию реактивного "Урагана"
29.10.2014
Убойная сила нашей армии: новейшее украинское оружие, которое уже в производстве
15.08.2014
ГК «Укроборонпром» модернизирует для ВСУ РСЗО «Град»
22.08.2008
Ураган РСЗО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:42
  • 49008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба