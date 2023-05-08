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ТАСС

Пригожин подтвердил готовность с 10 мая передать позиции в Артемовске "Ахмату"

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник изображения: Пресс-служба компании "Конкорд"/ ТАСС

Он добавил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы незамедлительно начать осуществлять передачу позиций

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил готовность в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название - Бахмут) подразделениям спецназа "Ахмат" в ответ на соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Я уже связываюсь с его [Кадырова] представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того чтобы 10 мая в 00:00, ровно в тот момент, когда, по нашим расчетам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", - приводит в субботу слова Пригожина его пресс-служба в своем Telegram-канале.

"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции", - добавил Пригожин.

В связи с этим основатель "Вагнера" выразил уверенность, что Артемовск будет взят силами "Ахмата".

Ранее Кадыров сообщил, что подразделения спецназа "Ахмат" готовы занять позиции ЧВК "Вагнер" в Артемовске. Пригожин до этого сообщил, что до 9 мая подразделения "Вагнера" будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем "выйдут в тыловые лагеря", чтобы там "зализать раны" и сохранить личный состав от потерь. 

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Рамзан Кадыров
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