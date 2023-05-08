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Известия.ru

Замминистра обороны Украины заявила о производстве Россией нового оружия

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Замминистра обороны Украины Маляр: Россия производит и испытывает новое оружие

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о производстве и испытаниях Россией нового оружия. Об этом 6 мая она написала в своем Telegram-канале.

«Сейчас [российская сторона] налаживает производство определенных видов вооружения, продолжают проводить испытания нового вооружения. И то, что нам может показаться за какую-то смену тактики, это на самом деле ход [спецоперации] в соответствии с их возможностями», — отметила Маляр.

Она также объяснила, что украинские военные расценивают ракетные атаки как проверку и развитие возможностей противовоздушной обороны (ПВО) страны.

Ранее, 5 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 300 военных и наемников на донецком направлении.

30 апреля сообщалось об уничтожении российскими силами более 480 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников за сутки на донецком направлении. Еще более 200 военных Украины были уничтожены в результате ракетного удара российских войск по 24-й мехбригаде и отряду сил специальных операций ВСУ в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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