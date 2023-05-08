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РИА Новости

В России создали беспилотник, не имеющий аналогов на рынке

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Мужчина управляет беспилотным летательным аппаратом
Мужчина управляет беспилотным летательным аппаратом.
Источник изображения: © Fotolia / Stanislav Komogorov

НТИ: в России создали БПЛА, способный летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские инженеры разработали беспилотник "Бегалет-Мираж" с вертикальным взлетом и посадкой, способный летать до 12 часов на высоте до 8 тысяч метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ.

"Российские инженеры создали не имеющий на рынке аналогов беспилотный летательный аппарат "Бегалет-Мираж" с вертикальным взлетом и посадкой и продолжительностью полета до 12 часов и высотой полета до 8 тысяч метров", - сказали в пресс-службе.

В НТИ уточнили, что БПЛА "Бегалет-Мираж" разработан компанией-участником рынка НТИ "Аэронет" – "Авиационно-космические разработки "БЕГАК".

"Мы создали работающий демонстратор аппарата с взлетным весом 75 килограммов, 20 из которых возможна полезная нагрузка, и высотой полета в 6-8 тысяч метров. Такая разработка сегодня востребована на рынке для различных задач. В первую очередь, как ретранслятор сигнала связи. Например, во время таких чрезвычайных ситуаций, как наводнения. Также для мониторинга лесных пожаров или газопровода и других народно-хозяйственных задач", – рассказал генеральный конструктор аппарата, гендиректор компании Александр Бегак.

Он отметил, что продолжительность полета аппарата с электродвигателями составляет порядка 2 часов или около 350 километров. Планируется, что в гибридном варианте беспилотник будет оборудован электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине, в таком варианте продолжительность полета составит 10-12 часов. Силовая установка состоит из двух двигателей. Решение будет представлено на рынке уже летом этого года. По его словам, высота полета классических дронов такой размерности не превышает 4 тысяч метров, скорости полета у них меньше.

"Аппарат имеет неклассическую аэродинамическую схему, разработанную нами, способен взлетать с любой неподготовленной для этих целей площадки, думаю, даже с палубы корабля. При этом он не является конвертопланом. Более подробно характеристики мы пока не раскрываем. Мы уже совершили несколько полетов, в ближайшее время перейдем к другим испытаниям", – отметил Бегак.
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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