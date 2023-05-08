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Известия.ru

Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет контрактники в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса будут получать от 204 тыс. рублей в месяц. Такие сведения опубликовало Минобороны России в Telegram-канале в пятницу, 5 мая.

В сообщении отмечается, что при заключении контракта на срок от года и более будет единовременно выплачена сумма в 195 тыс. рублей.

Минимальная денежная мотивация командира взвода — командира отделения составляет 242 тыс. рублей в месяц, командира отделения — 232 тыс. рублей, инструктора штаба — 226 тыс. рублей.

Начальник радиостанции командно-штабной машины будет получать от 226 тыс. рублей, старший сапер — от 216 тыс. рублей, гранатометчик — от 211 тыс. рублей, повара или водители — от 211 тыс. рублей.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации и семей погибших бойцов. Учредителем фонда является правительство РФ. Фонд получил название «Защитники Отечества».

В январе Путин указал на важность поддержки участников спецоперации России по защите Донбасса. В частности, он отметил, что военные должны чувствовать моральную поддержку.

Контрактники выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале объявил Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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