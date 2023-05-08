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ТАСС

Lobaev Arms в ходе СВО модернизировала снайперские винтовки "Севастополь" и "Возмездие"

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Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Источник изображения: © Фото : Lobaev Arms

Оружия облегчили и унифицировали их конструкцию

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Оружейная компания Lobaev Arms с начала проведения специальной военной операции на Украине облегчила и унифицировала конструкцию нескольких своих дальнобойных винтовок. Об этом ТАСС сообщил основатель компании Владислав Лобаев.

"У нас за время спецоперации прошли модернизацию несколько моделей винтовок. Они очень сильно поменялись как по облику, так и по другим характеристикам: например, "Севастополь" и "Возмездие". Обе модели облегчены и получили унификацию по ряду деталей с другими моделями. В "Севастополе", например, произошла очень глубокая модернизация: изменилось шасси, цевье, коробка, затвор, муфта и приклад, который унифицирован с прикладом "Опустошителя" (снайперская винтовка DXL-5 калибра стран НАТО 12,7 мм - прим. ТАСС)", - сказал он.

Сверхдальнобойная винтовка DXL-4M "Севастополь" имеет максимальную эффективную дальность стрельбы 2 300 м патроном .408 Cheytac. Винтовка показывает высокую кучность и при этом рассчитана на самые жесткие режимы эксплуатации. При длине ствола 820 мм оружие весит 9,1 кг, имеет ручную перезарядку и магазин на 5 патронов.

Дальнобойная контрснайперская винтовка DXL-3 "Возмездие" предназначена для стрельбы на дистанции до 1 800 м патроном .338 Lm, весит около 7,1 кг и имеет магазин на 5 патронов. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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