Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба

КБ "Око": новые российские дроны-камикадзе будут отправлять на передовую из единого хаба

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Новые российские дроны-камикадзе "Привет-82" начнут вылетать на линию фронта из единых тыловых хабов, операторы смогут подключаться к их управлению уже на передовой и затем наводить на цели противника, рассказал РИА Новости совладелец и гендиректор разработчика аппарата КБ "Око" Вадим Жернов.

"Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска, который может обслуживать одновременно несколько подразделений", — отметил Жернов.

Таким образом, в самих подразделениях на передовой нет необходимости держать дроны и катапульту, нужны только очки, пульт управления и оператор, который подключится к дрону в полете и применит его по выбранной цели, объяснил собеседник агентства.

По его словам, из хаба можно направить конкретному подразделению сразу от одного до нескольких дронов-камикадзе. Если в подразделении один оператор, он применит их поочередно, если несколько, то можно нанести скоординированный удар по одной или нескольким разным целям.

Разработчик добавил, что возможна передача управления дроном от одного оператора другому, когда беспилотник прибудет в район действия подразделения.

"Но смена курса в полете от пункта запуска до передовой не предусмотрена: дрон идет этот транзитный участок маршрута в режиме полного радиомолчания, ничего не излучает, идет с выключенным видеопередатчиком, чтобы его не мог перехватить противник", — подчеркнул Жернов.

По его словам, уже завершены испытания беспилотников и системы "Подхват", в течение месяца первая партия из десятков дронов отправится на передовую. Собеседник также уточнил, что в первые боевые вылеты рядом с операторами будут разработчики для оперативного получения обратной связи.

Барражирующий боеприпас "Привет-82" способен нести боевую часть массой более пяти килограммов на дальность около 30 километров, при этом стоит всего чуть более ста тысяч рублей.