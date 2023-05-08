В Минцифры прокомментировали исчезновение проекта о реестре воинского учета

В ведомстве пояснили, что произошел технический сбой

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минцифры России сообщило ТАСС, что проект постановления правительства о едином реестре воинского учета, который ранее пропал с портала проектов нормативных правовых актов, сейчас восстановлен.

"Технический сбой. Все восстановлено", - сообщили в пресс-службе Минцифры, комментируя инцидент.

Ранее министерство опубликовало проект, в котором предложило определить сроки создания и введения реестра в эксплуатацию: с 1 июля (со дня вступления постановления в силу) по 31 декабря 2023 года. Также на этом этапе предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий для ведения и эксплуатации реестра.

Второй этап проходит с 1 января по 31 декабря 2024 года. На третьем, заключительном этапе, Минобороны России с 1 января 2025 года обеспечивает формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшую эксплуатацию. Оператором реестра также предлагается определить Минобороны.